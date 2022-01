São João tem mais 134 infectados e agora são 197 com Covid

Parte da população diz que a explosão de casos foi devido à Festa do Marmelo

Nesta sexta (14/01) a Secretaria de Saúde de São João do Paraíso informou que mais 134 pessoas foram testadas positivas para a Covid-19 no município. Agora, são 197 pessoas infectadas, uma delas está hospitalizada. Na quinta (13) eram 63 infectados. Ou seja: um aumento de 213% em 24 horas.

Com a explosão de casos, as polêmicas tomaram conta da cidade. Parte da população reclama que as infecções explodiram devido a realização da Festa do Marmelo, entre os dias 07 e 09 de janeiro. Muitos, especialmente os adversários políticos, criticam a prefeita Selminha Moraes por não ter cancelado a festa.

No entanto, representantes do corpo técnico da Secretaria de Saúde não consideram que os casos tenham relação com a Festa do Marmelo. A Coordenadora da Atenção Primária, Lidiane Cruz, disse à Folha Regional que o aumento dos casos não é só em São João, mas em todas as cidades. A reportagem lhe questionou se os casos seriam consequência da Festa do Marmelo. “Não acho que foi a festa. Estamos testando muita gente, diferente de outras cidades que nem tem mais testes”, explicou a coordenadora, lembrando que o aumento de casos em São João é semelhante a várias outras cidades.

Folha Regional também entrevistou a Secretária de Saúde, Simone Matos, que atribuiu os novos casos ao relaxamento das medidas de prevenção ao longo do tempo. “As pessoas deixaram de usar as medidas de proteção, além disso, temos uma nova onda de transmissão do Covid, devido a nova variante”, explicou Simone, ressaltando que o aumento dos casos não é exclusividade de São João, pois estão aumentando em todo o Brasil.

Simone garante que uma importante ação está sendo feita. “Estamos realizando o diagnóstico em tempo oportuno, com testagem de todas as pessoas triadas. Isso favorece a identificação e isolamento das pessoas infectadas, o que é algo positivo”, destaca a secretária, lembrando que a cobertura vacinal impede o aumento de hospitalizações e óbitos.

Questionada sobre o aumento expressivo de casos, Simone disse que “é reflexo da movimentação ao longo do mês de dezembro”. “Acreditamos que devido as diversas festividades de fim de ano, as pessoas não procuraram o serviço de saúde, ficaram tratando em casa como se fosse gripe. Aí, após as festas em geral, é que começaram a procurar pelos serviços”, explicou a secretária.