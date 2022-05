Lojistas de sete estados estão conhecendo origens do artesanato regional

‘Trip to Origin’ apresenta núcleo de produção em 14 municípios

Quatorze lojistas de sete estados brasileiros estão na estrada essa semana participando da Trip to Origin, ou viagem à origem, uma ação que visa valorizar a identidade e origem do artesanato do Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas, além de estimular a venda dos artesãos. A expedição, que teve início em Belo Horizonte no dia 22 de maio, vai até o dia 29.

Durante oito dias, o grupo vai percorrer quase 2 mil quilômetros para visitar 16 núcleos de produção em 12 municípios: Taiobeiras, Salinas, Diamantina, Minas Novas, Turmalina, Chapada do Norte, Berilo, Itinga, Ponto dos Volantes, Itaobim, Caraí, Grão Mogol, Januária e Pirapora. Entre as peças produzidas estão as cerâmicas, inclusive as tradicionais bonecas do Vale do Jequitinhonha, esculturas em madeira, tecelagem e ornamentos feitos com plantas típicas da região, como sempre-vivas, capim dourado e bambu.

“O objetivo da Trip to Origin é aproximar artesãos de compradores nacionais, ampliando o acesso aos novos mercados e promovendo a valorização da origem das peças, traduzida na qualidade do design, riqueza dos detalhes e na diversidade de matérias-primas”, afirma a analista do Sebrae Minas, Amanda Guimarães.

Além de gerar vendas diretas e encomendas, a viagem permite aos compradores conhecerem de perto a realidade dos artesãos e a identidade cultural que está presente em cada trabalho, dando a eles repertório para que seus clientes saibam da história que há por trás de cada peça.

Estão na expedição lojistas de Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Alagoas e Distrito Federal.