Tabuleiro político em Minas tem movimentação intensa

Os principais pré-candidatos fazem articulações nos bastidores por alianças

No mundo político mineiro, essa semana vem sendo marcada pelas articulações para viabilizar a aliança entre PT e PSD. A intenção é formar chapa para a disputa do governo estadual e também fortalecer o palanque da oposição na disputa da presidência da república.

Neste cenário, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Agostinho Patrus, abriu mão da vaga de vice na chapa de Alexandre Kalil para governador, com isso, a união PT e PSD fica praticamente concretizada, pois o vice de Kalil seria indicado pelo PT e a vaga no Senado seria disputada por Alexandre Silveira, que tentaria a reeleição.

O deputado Reginaldo Lopes, que até então seria candidato ao Senado pelo PT, passa a ser cotado para ser o candidato a vice-governador na chapa de Kalil. Outro cotado é o deputado estadual André Quintão. Todos esses acordos estão sendo costurados pelo ex-presidente Lula e pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, pois ambos querem um palanque Lula-Kalil.

Enquanto isso, o governador Romeu Zema (Novo), que agora quer a reeleição e aparece com 41% das intenções de votos na última pesquisa da Genial/Quaest, vem fazendo afagos tanto a Lula (PT) quanto a Jair Bolsonaro (PL). Parte dos aliados de Zema vem estimulando uma aliança informal entre o governador e Lula em Minas. Esse voto tem sido chamado de “Luzema”. Em paralelo, Zema voltou a fazer gestos para Bolsonaro, depois de se afastar do presidente por causa de sua queda nas pesquisas, no início do ano. A jogada de Zema é tentar afastar Kalil de Lula, pois as pesquisas mostram que com o apoio de Lula, a candidatura de Kalil grande muito fôlego.

No tabuleiro da disputa ainda tem a candidatura do senador Carlos Viana (PL), cuja única chance é ser abraçado pelo presidente Bolsonaro. Para conseguir isso, o senador vem defendendo o presidente com umas e dentes, inclusive passou a criticar as urnas eletrônicas só para afagar Bolsonaro. O pré-candidato Viana também vem criticando Romeu Zema, alegando que ele não investiu no estado, não tem apoio na Assembleia Legislativa para aprovar medidas e patina na gestão. Na última pesquisa divulgada pela Genial/Quaest, Viana aparece com 9% das intenções de voto, em terceiro lugar.