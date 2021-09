Civil implanta vistoria eletrônica em quatro cidades da região

Novo sistema por aplicativo de celular evita fraudes e erros



A Polícia Civil implantou o novo sistema eletrônico de vistoria de veículos em quatro cidades do Alto Rio Pardo: Salinas, Taiobeiras, Rio Pardo de Minas e São João do Paraíso. Essa ferramenta, além de substituir o uso de papel, diminui a possibilidade de fraudes e erros, proporcionando mais segurança aos proprietários de veículos que buscam pelos serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

A vistoria, que é obrigatória nos casos de transferência de propriedade, alteração de dados e emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV), consiste na avaliação do veículo, assegurando a legitimidade da propriedade, autenticidade da identificação do automotor e da documentação, além de constatar se os equipamentos estão em condições corretas e seguras para o uso.

Antes da implantação do sistema, a identificação veicular era realizada por meio do decalque das marcações de chassi e motor, extraído com uso de papel e lápis. No processo eletrônico, a avaliação é feita por meio de um aplicativo de celular com controle de localização, no qual o vistoriador inclui fotos e dados da identificação do veículo. As imagens e informações captadas são enviadas para o banco de dados do Detran-MG, com validação automática e laudo de vistoria imediato.

O armazenamento das informações por meio digital permite que todo o processo de vistoria de identificação veicular seja monitorado e auditado, bem como são emitidos laudos eletrônicos, em que é possível identificar alterações nas principais características do veículo e verificar adulteração de quilometragem, de chassi e de motor, evitando fraudes e oferecendo mais segurança ao usuário sobre a procedência do veículo.

O aporte de recursos materiais utilizados para implementar o novo sistema foi obtido através de parceria entre a PCMG e a Receita Federal em Montes Claros. Foram doados 36 aparelhos telefônicos (smartphones) que foram alocados nas Ciretrans e Gerenciadoras de Trânsito dos municípios. Além dos quatro municípios do Alto Rio Pardo, outros 20 do Norte de Minas foram beneficiados com o novo sistema.