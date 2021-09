Homem acusado de assediar modelo em Salinas envia nota à Folha Regional

Polícia diz que ela também tentou matar uma das filhas com uma faca Foi cumprido um ‘Mandado de Prisão’ contra uma mulher de Taiobeiras que estava torturando as filhas de 7 e 8 anos. As investigações apontam também que a autora ainda agredia uma adolescente de 13 anos, filha de sua amiga. Segundo as investigações, as crianças foram agredidas com tapas, socos e com um cadeado. Os crimes teriam ocorridos no último dia 07 de setembro, quando a autora consumiu muita bebida alcoólica e passou a agredir as crianças ao retornar para a casa, ainda em via pública. O motivo das agressões alegado pela mulher é que a meninas teriam contado para o pai que ela estaria usando drogas. Já na residência, a mãe aumentou as torturas. Ela puxou as meninas pelos cabelos e usou um cabeado para bater em suas cabeças, além de pegar uma faca e tentar golpear a filha de 8 anos, que foi deitada no chão. Só não conseguiu cometer o crime por que estava muito bêbada, conforme as investigações. A adolescente de