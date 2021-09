Palestra: Juliana Campos

Vítima tinha 79 anos. Boletim de São João informa Covid, mas boletim do Hospital de Taiobeiras não contabiliza óbito Uma mulher de 79 anos, oriunda de São João do Paraíso, foi à óbito, conforme o boletim oficial da cidade, em decorrência do novo coronavírus na quarta (08/09). Conforme o boletim da Secretaria de Saúde de São João do Paraíso, a mulher estava internada no Hospital Santo Antônio, em Taiobeiras. A Assessoria de Imprensa do Hospital de Taiobeiras informou que "a paciente não estava internada no CTI Covid e sim no CTI Adulto", e que o "falecimento se deu por complicações de saúde". O óbito não consta no boletim do hospital, pois, segundo a assessoria, "a paciente não estava dentro do setor de Covid, já que não estava mais em período de transmissão da doença". A Secretaria de Saúde de São João do Paraíso ainda não retornou o contato da reportagem sobre as condições da vítima e sobre o motivo de constar o óbito por Covid no boletim, com isso,