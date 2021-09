Ônibus é incendiado após curto no chicote da bateria

Segundo motorista, chamas iniciaram no chicote da bateria

Na tarde de sexta (17/09), os bombeiros foram acionados para atendimento a um incêndio em um ônibus, que realizava o transporte de passageiros para o povoado Fazenda Sítio, zona rural de Porteirinha.

Conforme informado pelo proprietário do veículo, o ônibus transitava em direção ao destino final, próximo à localidade da comunidade Jurema, quando identificou que a parte frontal do veículo, onde fica o motor e a área do painel do ônibus, começaram a apresentar uma fumaça intensa. Ao parar o veículo e abrir o capô do motor, o incêndio começou rapidamente. O proprietário informou ainda que foi possível identificar o início do fogo pelo “chicote da bateria” e que alastrou de forma rápida para todo o motor e dentro do ônibus. Com a intensidade das chamas e a proximidade com a vegetação, o fogo incendiou uma área de pastagem/capim, em cerca de aproximadamente 1500m² de área queimada, que foi controlado pelos moradores com uso de enxada e bombas pulverizadoras.

No incêndio não houve vítimas, pois foi informado que todos os 15 passageiros presentes no ônibus desembarcaram logo após perceberem a fumaça intensa. O proprietário do ônibus informou ter providenciado outro meio de transporte para os passageiros seguirem viagem.

No local, a guarnição encontrou o ônibus já todo queimado e utilizando de equipamentos de proteção individual e com o uso de técnicas de combate a incêndio em veículo, realizou o rescaldo das áreas onde ficavam os estofados, os pneus e o motor, realizando ainda o resfriamento do tanque de combustível e do rescaldo da área de pastagem queimada.