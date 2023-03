Idosa com fêmur fraturado aguarda transferência há 11 dias

Ela está internada no Hospital de Rio Pardo de Minas e a situação é grave.

A idosa Maria Etelvina Xavier, de 85 anos, está internada no Hospital Tácito de Freitas Costa, em Rio Pardo de Minas, há incríveis 11 dias, aguardando uma transferência para Montes Claros. Ela sofreu uma queda no último dia 04 enquanto andava na área de sua residência, ocasião em que fraturou o fêmur.

Logo após, foi encaminhada ao Hospital de Rio Pardo, onde foi constatada a fratura, ficando internada e precisando urgentemente de uma transferência para cirurgia. “É uma situação desesperadora. Não sei o que fazer mais”, chora a filha Tatiane, que acompanha a mãe do hospital.

A filha conta que a idosa já usa uma prótese no quadril há seis anos e agora sofreu uma nova fratura. “A perna e as partes íntimas dela estão completamente roxas. Estamos muito preocupados”, relata Tatiane em conversa com a Folha Regional.

Em contato com a reportagem, a Secretária de Saúde de Rio Pardo de Minas, Ranunce Santana, explicou que tomou conhecimento do caso na tarde de ontem (segunda, 13) e que está tentando agilizar o atendimento de todas as maneiras. “O caso foi encaminhado à Central de Regulação de Leitos, que regulou para o Hospital de Taiobeiras. No entanto, o Hospital Santo Antônio alegou que não é referência em alta complexidade e encaminhou o caso para Montes Claros. Só que em Montes Claros eles alegam que o caso é de média complexidade e o procedimento deve ser feito em Taiobeiras. Esse é o problema”, explica a secretária Ranunce. “Já reclamei com a Central de Regulação e estou cobrando de todo mundo. Tudo que posso fazer está sendo feito”, completou Ranunce.

Depois que a família acionou a Folha Regional, todos os responsáveis pelo caso foram contactados, iniciando mobilizações para decifrar o problema.

O Secretário Adjunto de Saúde de Taiobeiras, Marlon Cardoso, informou à reportagem que tomou conhecimento do caso no início da noite desta terça (14) e que está tentando apurar o ocorrido no intuito de viabilizar o procedimento. “O Hospital de Taiobeiras é média complexidade e a Santa Casa de Montes Claros é alta complexidade. Está existindo uma diversidade no diagnóstico. É uma questão de conduta do profissional médico, que deve ser entendida pela Central de Regulação”, explicou Marlon. “Uma coisa é fato: a paciente não pode ficar em Rio Pardo”, completou.

Folha Regional apurou que a fratura da idosa é periprotética, abaixo da prótese que ela já usa. Por isso, o primeiro procedimento a ser feito seria uma placa especial que não está disponível no SUS. A segunda opção, conforme os ortopedistas de Taiobeiras, seria retirar a prótese que a idosa está usando e colocar outra mais longa. “Nenhuma das opções recomendadas pelos ortopedistas pode ser feita no Hospital de Taiobeiras, pois é caso de alta complexidade. Sem sombra de dúvidas o caso é para o Hospital Dilson Godinho ou Santa Casa em Montes Claros”, afirmou o adjunto Marlon para a Folha Regional.

Enquanto a Central de Regulação de Leitos do Norte de Minas bate cabeça, a idosa Maria Etelvina, completamente lúcida, sofre no Hospital de Rio Pardo.

Folha Regional continuará acompanhando o caso. Caso não haja solução até a manhã desta quarta (15) a reportagem acionará o Ministério Público para que o Estatuto do Idoso seja respeitado.