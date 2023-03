Tragédia: Avião de Taiobeiras cai em Goiânia

Imprensa local informa que duas pessoas morreram e quatro estão feridas

O avião do Grupo Patativa, de Taiobeiras, caiu sobre casas no bairro Vila Mutirão, na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, no final da tarde desta quarta (22/03). A informação oficial do Corpo de Bombeiros é de que a aeronave bimotor estava com seis pessoas: quatro homens e duas mulheres.

Duas pessoas ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas em estado grave. Todos os passageiros foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia. No início da noite, os bombeiros informaram para a Imprensa que duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram, uma delas seria o empresário Bruno Rodrigues, popular Bruno Patativa, de 38 anos. A segunda vítima fatal seria o empresário Leonardo Rodrigues, popular Léo Patativa, de 43 anos.

Os dois irmãos são sócios no Grupo Patativa, que mantém várias empresas, atuando fortemente no ramo de fazendas, loteamentos e postos de combustíveis. As outras quatro vítimas seguem no hospital e ainda não há informações oficiais, mas duas delas estão em estado grave, sendo uma mulher que respira por aparelhos.

A PM de Goiânia informou que o avião caiu em cima de um sobrado em que, na parte de cima é uma casa e embaixo, funciona um supermercado. Duas mulheres estavam na casa no momento do acidente, mas elas não ficaram feridas.

Matéria sujeita a atualização.