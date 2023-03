Três vítimas permanecem internadas

Piloto Roberto e engenheiro Winnicius estão estáveis. Gerente de comunicação Indira Maia recebeu alta e a CEO Priscila permanece em estado grave.



Três das seis vítimas que estavam no avião do Grupo Patativa, de Taiobeiras, que caiu sobre casas em um bairro Goiânia/GO na tarde de quarta (22/03), permanecem internadas no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia.

A aeronave bimotor estava com seis pessoas, sendo que os dois irmãos, Leonardo e Bruno Rodrigues, sócios do grupo, morreram no hospital de Goiânia após serem resgatados pelo bombeiros. (leia matéria aqui).

O piloto do avião, Roberto Pereira Junior, tem estado regular e respira espontaneamente. O engenheiro civil Winnicius Duarth Alves Rodrigues, que trabalha no Grupo Patativa, também se encontra estável e respira espontaneamente. Já a gerente da empresa Click Comunicação, Indira Mendes Maia, que cuida do marketing do grupo, recebeu alta do hospital no final da manhã desta quinta (23); ela uma fratura no processo transverso.

Por outro lado, a CEO da empresa Click Comunicação, Priscila Fagundes Amaral se encontra em estado grave e respira com ajuda de aparelhos. Ela sofreu um politrauma e fratura no arco costal esquerdo.