Duas pessoas morrem em capotamento

Engavetamento fez 14 vítimas, uma delas morreu no local. Na noite de quarta (20/09) a rodovia MGC-135, em Joaquim Felício, estava operando no sistema siga e pare devido obras na pista, quando um caminhão placa PXI-8142 não conseguiu parar e colidiu na traseira de uma carreta cegonheira, empurrando outros dois caminhões e dois carros que também estavam parados, um deles é da Prefeitura de Ninheira, cujo motorista retornava de Belo Horizonte com uma melhor e uma criança, que não ficaram feridos. De acordo os Bombeiros, com o impacto, o motorista do caminhão que causou o acidente, Sérgio José Alves, de 47 anos, ficou preso às ferragens e faleceu no local. Dentre as 14 vítimas envolvidas no engavetamento, o mais ferido foi um homem de 23 anos que estava com suspeita de fratura em um braço, dor no tórax e escoriações pelo corpo. Ele recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi encaminhada para o hospital de Bocaiuva. Outras três vítimas foram levadas para o hospital pela Eco 1