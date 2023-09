Ônibus tomba e duas pessoas morrem

Acidente foi na BR-251 na noite de domingo e rodovia ficou 09 horas interditada.

Neste domingo (24/09), por volta das 22 horas, um ônibus de turismo da Empresa Athos Tour Viagens, placa de Curitiba/PR, com 35 passageiros e 01 motorista, tombou no KM-333 da BR-251, trecho conhecido como ‘Curva do Piso’, entre os municípios de Fruta de Leite e Salinas. O veículo, que deslocava do estado de São Paulo para o estado de Alagoas, ficou atravessado na pista, interditando o trânsito por 09 horas.

Foi preciso montar operação conjunta entre Samu, Polícia Rodoviária Federal e Bombeiros para atender as 36 vítimas do acidente. Os bombeiros socorreram 18 vítimas com ferimentos, enquanto que as equipes do Samu de Taiobeiras, Vale das Cancelas, Francisco Sá e Curral de Dentro, socorreram outras 17 vítimas com ferimentos, sendo uma delas foi à óbito no local do acidente. No Hospital de Salinas, uma mulher de 26 anos não resistiu aos ferimentos e morreu.

Testemunhas contaram que o condutor do ônibus perdeu o controle da direção vindo a colidir com um barranco e capotando na via, que só foi liberada na manhã desta segunda (25) por volta das 07 horas.