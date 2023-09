PM registra briga entre vereador e prefeito

Prefeito Bia precisou ser atendido no Centro Medico. Vereador Anderson também recebeu atendimento médico.

Na tarde de sábado (23/09) o vereador Anderson Lopes e o prefeito Wagner Spósito, popular Bia, ambos da cidade de Ninheira, se envolveram em uma discussão, que acabou em troca de agressões e luta corporal.

A confusão começou quando o vereador Anderson chegou à fazenda de propriedade do prefeito Bia para filmar com seu celular uma máquina da Prefeitura Municipal de Ninheira na propriedade do prefeito, ocasião em que o vereador e a primeira dama, Julcilea David, teriam iniciado uma discussão, que acabou em briga.

A confusão gerou uma guerra de versões nas redes sociais. Folha Regional teve acesso à ocorrência policial e conversou com as partes envolvidas no imbróglio.

Conforme o prefeito Bia, estava com sua esposa Julcilea na Fazenda Jacaré, quando o vereador Anderson chegou invadindo a propriedade proferindo xingamentos, ocasião em que a primeira dama pediu para que o vereador saísse da propriedade. "Nesse momento, o vereador pisou no pé de minha esposa e a reação foi natural, pois além de invadir minha fazenda, ainda afrontou e agrediu minha mulher. Nunca gostei de briga, mas dessa vez a afronta passou dos limites”, explicou o prefeito Bia.

Na ocorrência, a primeira dama relatou que deparou com o vereador adentrando à fazenda bastante exaltado e ao indagá-lo o motivo da invasão, foi agredida com um pisão no pé. “Momento que seu esposo interveio e entraram em luta corporal no intuito de cessar a ação do vereador”, descreve a ocorrência policial.

Para a reportagem, o prefeito Bia relata que o vereador Anderson também passou a mão no rosto da primeira dama.

Já na versão do vereador, ao transitar pela estrada que liga ao povoado de Bananeira, presenciou máquinas do município trabalhando no interior da fazenda, por isso desceu do seu veículo e foi filmar, ocasião em que foi interceptado pelo prefeito e sua esposa. O vereador alega ainda que foi imobilizado pelo prefeito, pela primeira dama e por outros dois homens, que tomaram o seu celular. Por telefone, o vereador, que está no hospital, negou ter invadido a fazenda e ter agredido a primeira dama. "Não agredir ninguém. Só queria filmar a máquina da prefeitura", disse Anderson, alegando que estava filmando da estrada.

Por fim, o prefeito Bia explicou para a reportagem que a máquina estava fazendo a manutenção da estrada e que o maquinista parou para almoçar na fazenda, momento em que o vereador queria fazer a filmagem com intuito de tirar proveito político. “Não preciso que máquinas da prefeitura façam serviços em minhas propriedades, até por que tenho maquinário próprio para isso”, argumenta o prefeito.

No Centro Médico de Ninheira, a Dra. Sabrina Soares constatou hematomas diversos no prefeito Bia e a primeira dama Julcilea apresentou membro inferior esquerdo edemaciado e arroxeado. Já o vereador Anderson apresentou lesão em membro superior esquerdo e lesão em região dorsal.