Justiça garante candidatura de Rick para conselheiro tutelar

Ele havia sido desclassificado por atraso em exame, mas conseguiu liminar na tarde desta sexta (29).



A juíza Juliana Campos, da Comarca de Taiobeiras, concedeu liminar para garantir a candidatura de Carlos Henrique Ferreira, popular Rick da Lagoa, para membro do Conselho Tutelar na cidade. Ele havia sido desclassificado do processo eleitoral devido atraso de cinco minutos na realização do exame coletivo psicológico, pois o seu veículo havia furado o pneu no deslocamento.

Rick havia preenchido todos os requisitos para ser candidato, mas o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Taiobeiras o desclassificou por ter chegado atrasado no teste psicológico coletivo, mesmo que o teste ainda não havia sido iniciado. Para desclassificar Rick do processo, a comissão organizadora consultou os demais candidatos, que, lógico, foram contra a sua participação. Por isso, a justiça foi acionada por meio do advogado Glauber Costa.

Para a concessão da medida Liminar no Mandado de Segurança, a juíza considerou que as eleições para a escolha dos conselheiros tutelares já acontecem no próximo domingo (01/10) e que o edital não prevê remarcação de etapas para candidatos que ostentem excepcionalidades e ocorrência de força maior. Diante disso, Dra. Juliana determinou a imediata suspensão dos efeitos da desclassificação até o julgamento do presente feito, garantindo, assim, a participação de Rick na eleição para o Conselho Tutelar de Taiobeiras, com o número de urna 114.