Artes com barro projetam ceramista de Taiobeiras
|Peças da artesã Néia transformaram sua vida, projetando-a no cenário nacional.
“Trabalho,
dedicação, simplicidade e, principalmente, muito amor pelo que faço”, assim,
Lucinéia de Souza Barbosa, a “Néia de Taiobeiras”, de 50 anos, casada e mãe de
duas filhas, resume uma vida moldada pelas mãos e pelo coração, transformando
argila em história.
Nascida
em Taiobeiras e foi criada em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, reconhecida
pela riqueza do seu artesanato, a artesão retornou à cidade natal aos 12 anos,
quando descobriu o talento de forma inusitada... Ela conta que a família
precisava completar o presépio de Natal, ocasião em que decidiu modelar um dos
Reis Magos. “Aprendi observando um amigo da minha família que trabalhava com argila.
As pessoas gostaram e eu percebi que levava jeito”, relata.
Antes
de se dedicar integralmente ao artesanato, sua grande paixão, ela precisou
ajudar no sustento da família trabalhando em uma loja de gesso, e foi caixa de
um supermercado, mas nunca abandonou o desejo de viver da arte. Esse sonho se
tornou realidade em 2010, quando Néia integrou um grupo de artesãos apoiado
pelo Sebrae Minas. Ela recebeu orientação técnica, capacitação e incentivo para
desenvolver sua identidade artística, percebendo que o sonho poderia se
transformar em profissão.
As
esculturas, especialmente fotoretratos, santos e presépios, logo foram expostos
na Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte. Apoiada pelo Sebrae Minas,
a ceramista viajou para a capital mineira onde participou, pela primeira vez,
de uma feira voltada para o setor. “Não acredita que estava junto com tanta
gente talentosa e com nome já consolidado. Para minha surpresa, vendi todas as
peças no primeiro dia. Parecia que estava vivendo um sonho antigo que,
finalmente, se concretizava”, recorda.
A
partir desta experiência, Néia decidiu trabalhar, exclusivamente, com o
artesanato de cerâmica. Não demorou a ter peças expostas e comercializadas em
exposições em outros estados, como na maior feira do setor: a Fenearte, em
Pernambuco. Com incentivo e aperfeiçoamento, aumentou seu portfólio e passou a
produzir bonecas, fazendinhas e famílias inteiras em barro, modelando até cenas
do interior de Minas vividas por ela.
Outro
passo importante foi a montagem do próprio forno, no quintal de casa,
construído com a ajuda do marido. Assim, o que era complemento de renda se
tornou sustento e propósito. “Seguindo com o apoio do Sebrae, participei
de várias feiras em Belo Horizonte e em cidades de outros estados, tornando meu
trabalho cada vez mais conhecido. As redes sociais também passaram a ser
fundamentais para a divulgação das peças”, explica.
Projeção nacional no
BBB – No
fim de 2024, um cliente de São Paulo e admirador das peças indicou as criações
de Néia para a equipe de cenografia do Big Brother Brasil 2025. A ideia surgiu
pelo fato de que a TV Globo estava planejando homenagear novelas ambientadas no
Nordeste, e precisava de obras que transmitissem brasilidade e memória para
compor os cenários do reality show.
Neste
sentido, a ceramista criou peças exclusivas, inspiradas em novelas como
"Roque Santeiro", "Tieta", "Êta Mundo Bom" e
"Rancho Fundo". Personagens marcantes como Tieta, Perpétua,
Sinhozinho Malta e Viúva Porcina ganharam vida em suas mãos, agora, em forma de
barro.
Quando
suas obras apareceram no programa, a repercussão foi imediata. “Foi
como ganhar na loteria. Nunca imaginei que teria peças vistas no Brasil e no
mundo", celebra. Com a exposição em rede nacional, as encomendas
aumentaram e começaram a surgir pedidos até de outros países, como Colômbia,
China, México e Estados Unidos.
Ainda
que as vendas tenham evoluído consideravelmente, a artesão lembra que o amor
pelo que faz é a grande diferença. "Ganhar dinheiro não pode ser o mais
importante. Acredito que meu trabalho foi reconhecido graças ao dom que Deus me
concedeu. Além disso, faço tudo com muito amor, e busco transmitir esse
sentimento nas peças que produzo, tanto que um dos quadros mais vendidos é
inspirado no meu pai”, conta.
Ciente
de que é necessário habilidade e criatividade para compor as peças, Néia
explica que pretende ensinar sua arte e deixar um legado. “Quero transmitir esse modo de
fazer para jovens, pessoas com depressão e de baixa renda, que não têm
condições de pagar por um curso. Acredito que a arte transforma e acalma o
coração, e que é possível viver da arte. Sou prova disso!”, finaliza.
Conheça mais sobre o trabalho da ceramista no Instagram: @neia_taiobeiras
|Meta de Néia é ensinar sua arte às pessoas carentes, visando deixar um legado.
