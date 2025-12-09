Artes com barro projetam ceramista de Taiobeiras

Peças da artesã Néia transformaram sua vida, projetando-a no cenário nacional.



“Trabalho, dedicação, simplicidade e, principalmente, muito amor pelo que faço”, assim, Lucinéia de Souza Barbosa, a “Néia de Taiobeiras”, de 50 anos, casada e mãe de duas filhas, resume uma vida moldada pelas mãos e pelo coração, transformando argila em história.

Nascida em Taiobeiras e foi criada em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, reconhecida pela riqueza do seu artesanato, a artesão retornou à cidade natal aos 12 anos, quando descobriu o talento de forma inusitada... Ela conta que a família precisava completar o presépio de Natal, ocasião em que decidiu modelar um dos Reis Magos. “Aprendi observando um amigo da minha família que trabalhava com argila. As pessoas gostaram e eu percebi que levava jeito”, relata.

Antes de se dedicar integralmente ao artesanato, sua grande paixão, ela precisou ajudar no sustento da família trabalhando em uma loja de gesso, e foi caixa de um supermercado, mas nunca abandonou o desejo de viver da arte. Esse sonho se tornou realidade em 2010, quando Néia integrou um grupo de artesãos apoiado pelo Sebrae Minas. Ela recebeu orientação técnica, capacitação e incentivo para desenvolver sua identidade artística, percebendo que o sonho poderia se transformar em profissão.

As esculturas, especialmente fotoretratos, santos e presépios, logo foram expostos na Feira Nacional de Artesanato, em Belo Horizonte. Apoiada pelo Sebrae Minas, a ceramista viajou para a capital mineira onde participou, pela primeira vez, de uma feira voltada para o setor. “Não acredita que estava junto com tanta gente talentosa e com nome já consolidado. Para minha surpresa, vendi todas as peças no primeiro dia. Parecia que estava vivendo um sonho antigo que, finalmente, se concretizava”, recorda.

A partir desta experiência, Néia decidiu trabalhar, exclusivamente, com o artesanato de cerâmica. Não demorou a ter peças expostas e comercializadas em exposições em outros estados, como na maior feira do setor: a Fenearte, em Pernambuco. Com incentivo e aperfeiçoamento, aumentou seu portfólio e passou a produzir bonecas, fazendinhas e famílias inteiras em barro, modelando até cenas do interior de Minas vividas por ela.

Outro passo importante foi a montagem do próprio forno, no quintal de casa, construído com a ajuda do marido. Assim, o que era complemento de renda se tornou sustento e propósito. “Seguindo com o apoio do Sebrae, participei de várias feiras em Belo Horizonte e em cidades de outros estados, tornando meu trabalho cada vez mais conhecido. As redes sociais também passaram a ser fundamentais para a divulgação das peças”, explica.

Projeção nacional no BBB – No fim de 2024, um cliente de São Paulo e admirador das peças indicou as criações de Néia para a equipe de cenografia do Big Brother Brasil 2025. A ideia surgiu pelo fato de que a TV Globo estava planejando homenagear novelas ambientadas no Nordeste, e precisava de obras que transmitissem brasilidade e memória para compor os cenários do reality show.

Neste sentido, a ceramista criou peças exclusivas, inspiradas em novelas como "Roque Santeiro", "Tieta", "Êta Mundo Bom" e "Rancho Fundo". Personagens marcantes como Tieta, Perpétua, Sinhozinho Malta e Viúva Porcina ganharam vida em suas mãos, agora, em forma de barro.

Quando suas obras apareceram no programa, a repercussão foi imediata. “Foi como ganhar na loteria. Nunca imaginei que teria peças vistas no Brasil e no mundo", celebra. Com a exposição em rede nacional, as encomendas aumentaram e começaram a surgir pedidos até de outros países, como Colômbia, China, México e Estados Unidos.

Ainda que as vendas tenham evoluído consideravelmente, a artesão lembra que o amor pelo que faz é a grande diferença. "Ganhar dinheiro não pode ser o mais importante. Acredito que meu trabalho foi reconhecido graças ao dom que Deus me concedeu. Além disso, faço tudo com muito amor, e busco transmitir esse sentimento nas peças que produzo, tanto que um dos quadros mais vendidos é inspirado no meu pai”, conta.

Ciente de que é necessário habilidade e criatividade para compor as peças, Néia explica que pretende ensinar sua arte e deixar um legado. “Quero transmitir esse modo de fazer para jovens, pessoas com depressão e de baixa renda, que não têm condições de pagar por um curso. Acredito que a arte transforma e acalma o coração, e que é possível viver da arte. Sou prova disso!”, finaliza.

Conheça mais sobre o trabalho da ceramista no Instagram: @neia_taiobeiras