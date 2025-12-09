Ministério Público divulga foto indevidamente em matéria sobre postos de combustíveis irregulares

Para corrigir equivoco, Assessoria de Imprensa do MP trocou a foto indevida do “Posto ALE de Taiobeiras” por foto de bomba interditada de um Posto Petrobras (acima).

O Procom-MG fiscalizou 27 postos de combustíveis nas comarcas de Taiobeiras e Rio Pardo de Minas, um deles foi o Posto ALE Taiobeiras, que estava rigorosamente correto, no entanto, a Assessoria de Imprensa do Ministério Público, de forma indevida, publicou uma foto da fiscalização realizada no pátio do Posto Ale, justamente o que estava 100% correto, gerando dupla interpretação no público.

Como os nomes dos cinco postos irregulares encontrados na região não foram divulgados, os leitores poderiam entender que o Posto ALE também teria apresentado alguma irregularidade. Com isso, os diretores do posto fizeram contato com a Assessoria de Imprensa do Ministério Público e conseguiram que a foto fosse deletada do site do Ministério Público.

Em contato com a reportagem da Folha Regional, a direção do Posto ALE apresentou todos os laudos devidamente aprovados e também todos os autos de fiscalização do Procom afirmando a regularidade de seus estabelecimentos.

Em Taiobeiras, foram fiscalizados 17 postos de combustíveis, dos quais dois foram autuados. As irregularidades envolveram divergência entre a origem do combustível comercializado e o último produto descarregado no tanque, além de vício de quantidade. Em razão da entrega de volume inferior ao registrado na bomba, bicos injetores foram interditados em um dos postos da cidade.

O Procom e o Ministério Público não divulgaram os nomes dos postos irregulares, publicando apenas a foto de uma das bombas de um posto Petrobras interditada.