Influenciador derruba liminar da Câmara e Prefeitura de Taiobeiras
|Desembargadora disse que críticas políticas não configuram abuso.
A Câmara
e Prefeitura de Taiobeiras impetraram um processo contra o influenciador digital
Bruno Santos, do canal TV Polemicast no Instagram. Os órgãos públicos alegavam que
os vídeos publicados por Bruno tinham conteúdos falsos e ofendiam à honra do Legislativo
e Executivo da cidade, por isso, pediram no processo a remoção dos vídeos e uma
retratação.
Em um dos
vídeos, Bruno abordou o aumento salarial do prefeito, vice-prefeito e
secretários, reproduzindo debate em plenário, em que “os vereadores foram
comprados pelo sistema”. No outro vídeo, o influenciador digital propagou que
os vereadores vetaram um projeto de lei para construção de casas populares.
Ao
analisar o processo impetrado em conjunto pela Câmara e Prefeitura, a juíza da Comarca de Taiobeiras, Stefanie de Souza, entendeu que o influenciador tem garantida a liberdade de
expressão, mas entendeu haver desinformação nos vídeos, decidindo por garantir
o contraditório e por assegurar direito de resposta aos órgãos públicos.
Com isso,
a juíza Stefanie não determinou a remoção dos vídeos, mas obrigou Bruno a
publicar uma “nota explicativa” no canal sobre o tema “casas populares”, que
não se tratava de projeto de lei e sim de um plano habitacional mencionado na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A ordem
liminar da juíza previa multa de R$ 1 mil por dia em caso de descumprimento,
limitada a R$ 30 mil; e 30 dias de exposição estática no perfil da TV Polemicast no Instagram.
Insatisfeito
com a decisão, o influenciador acionou seus advogados Andrew Les e Breno Samuel
para recorrer ao Tribunal de Justiça. “A livre discussão e a ampla
participação política estão intrinsecamente ligadas à liberdade de expressão,
não podendo restringir a imprensa de críticas a políticos”, explicou Dr.
Andrew Les, após a derrubada da liminar no Tribunal.
A
desembargadora Maria Inês Souza deferiu o pedido de efeito suspensivo,
entendendo que Bruno, e qualquer pessoa, tem o direito de fazer críticas
políticas relacionadas a fatos de interesse geral. “As críticas feitas
aos vereadores de Taiobeiras não configuram abuso de direito, mas apenas
críticas políticas aos agentes públicos”, escreveu a desembargadora.
Quanto às
críticas feitas ao aumento salarial do prefeito, vice e secretários, os pedidos
do processo foram indeferidos pela justiça. Para este caso, há um inquérito
civil em andamento no Ministério público para apurar violação constitucional e
legal, pois os vereadores não devem aumentar salários na atual legislatura.
KkkkkkResponderExcluir
Absurdo isso BrunoResponderExcluir
Excelente! Se acham donos de tudo e das leis. Ainda existem magistrados que fazem valer!ResponderExcluir
Parabéns a desembargadora. Nem sempre a corda arrebenta do lado mais fraco. Estamos garantidos pelo artigo 5 da carta magna. Expressar nossas críticas à um sistema duvidosoResponderExcluir
Só quem sabe a realidade dos povos, pra mim ele tava ajudando aqueles que um dia e ainda corre atrás da coisa como ele sempre mostra no vídeos ,,, não vejo nada de maisResponderExcluir