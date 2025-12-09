Três homens são flagrados furtando carvão vegetal

Além do furto, autores responderão por fabricar e armazenar o produto de forma ilegal, além de apresentarem documento falso.

Nesta terça (09/12) a Polícia Ambiental recebeu mais uma denúncia de furto de carvão vegetal em Rio Pardo de Minas. Ao chegar ao local, os policiais depararam com três homens carregando uma carreta Scania, cor vermelha. Ao serem questionados, os autores apresentaram uma declaração de corte e colheita de florestas plantadas e produção de carvão, no entanto, os policiais não encontraram qualquer sinal de exploração de eucaliptos na área, reforçando a denúncia de furto.

No total, foram apreendidos, segundo a ocorrência, cerca de 120 metros cúbicos de carvão. A polícia também informou que os autores não souberam descrever a origem da madeira utilizada para fazer o carvão.

Os autores foram conduzidos por furto e responderão também por falsidade ideológica, já que, segundo a polícia, a documentação apresentada não condiz com a origem do carvão apreendido. Os policiais relataram, ainda, que os autores dificultaram a fiscalização ao não apresentar a chave da carreta, sendo preciso acionar um chaveiro para abrir a porta.

O denunciante garante que o carvão furtado é da empresa União Agrícola, cuja a fazenda de 500 hectares é alvo constante de furtos de produto. A carreta e o carvão foram apreendidos e levados para o pátio do Detram em Taiobeiras, pois o pátio de Rio Pardo de Minas está superlotado. Os autores foram penalizados com multa de 18.400 UFEMGS.