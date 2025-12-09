Três homens são flagrados furtando carvão vegetal
|Além do furto, autores responderão por fabricar e armazenar o produto de forma ilegal, além de apresentarem documento falso.
Nesta
terça (09/12) a Polícia Ambiental recebeu mais uma denúncia de furto de carvão
vegetal em Rio Pardo de Minas. Ao chegar ao local, os policiais depararam com
três homens carregando uma carreta Scania, cor vermelha. Ao serem questionados,
os autores apresentaram uma declaração de corte e colheita de florestas
plantadas e produção de carvão, no entanto, os policiais não encontraram
qualquer sinal de exploração de eucaliptos na área, reforçando a denúncia de
furto.
No total,
foram apreendidos, segundo a ocorrência, cerca de 120 metros cúbicos de carvão.
A polícia também informou que os autores não souberam descrever a origem da
madeira utilizada para fazer o carvão.
Os
autores foram conduzidos por furto e responderão também por falsidade ideológica,
já que, segundo a polícia, a documentação apresentada não condiz com a origem
do carvão apreendido. Os policiais relataram, ainda, que os autores
dificultaram a fiscalização ao não apresentar a chave da carreta, sendo preciso
acionar um chaveiro para abrir a porta.
O denunciante
garante que o carvão furtado é da empresa União Agrícola, cuja a fazenda de 500
hectares é alvo constante de furtos de produto. A carreta e o carvão foram
apreendidos e levados para o pátio do Detram em Taiobeiras, pois o pátio de Rio
Pardo de Minas está superlotado. Os autores foram penalizados com multa de
18.400 UFEMGS.
Tem é muito nego rico né rpm furto de madeira da guerdalResponderExcluir
Gostaria de saber como essa empresa união vai provar que é dono desse eucalipto!! Esses empresários são os verdadeiros ladrao!ResponderExcluir