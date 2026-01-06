Bombeiros e Defesa Civil avaliam desabamento em Base do Samu

Logo nas primeiras fortes chuvas, o desmoronamento foi iniciado danificando um veículo.

Na manhã desta terça (06/01) os bombeiros e Defesa Civil foram acionados na Avenida Dr. Luiz Gonzaga Pereira, Bairro Renascença, em Araçuaí, para atender ocorrência de risco de desabamento na base do Samu na cidade.

No local, os agentes constataram que parte da parede que dá acesso à garagem da edificação havia desmoronado, ocasionando danos materiais em um veículo que se encontrava estacionado.

Os Bombeiros realizaram a retirada de lama e escombros, possibilitando a remoção segura do veículo atingido. A Defesa Civil, juntamente com um engenheiro responsável, realizou a avaliação técnica da estrutura para adotar as medidas necessárias quanto à segurança do local.

Na madrugada desta terça, segundo a Defesa Civil, caíram 53 milímetros de chuva em um intervalo de 6 horas na cidade de Araçuaí. Com isso, a Barragem Calhauzinho está sendo monitorada. Por enquanto, o nível está sob controle, restando dois metros para verter. No entanto, existe um alerta entre as autoridades, pois a previsão é de que possa chover mais 60 milímetros até o final do dia.