Adolescentes matam rapaz na frente da avó
|Autores de 15 e 17 anos atiraram na cabeça de desafeto de 21 anos.
Na
noite de terça (06/01) o Samu e as forças de segurança foram acionados para
atender ocorrência com tiros na Rua Costa e Silva, Bairro Várzea Grande, em
Pedra Azul, onde um rapaz identificado por Douglas, de 21 anos, foi alvejado
com dois tiros na cabeça e um no braço.
Uma
equipe do Samu levou a vítima ao pronto socorro do Hospital Santa Rita, onde recebeu
os primeiros socorros e foi encaminhado para Teófilo Otoni, mas, ele não
resistiu e faleceu quando a ambulância passava por Ponto dos Volantes.
A
Polícia Militar apurou que a avó da vítima presenciou os tiros na porta da
residência da vítima. Ela contou que dois rapazes em uma bicicleta chamou a
vítima, que foi alvejada logo quando abriu a porta. Os autores evadiram na
bicicleta logo após os tiros.
Depois
de identificar os autores, que tem 15 e 17 anos, a guarnição da PM fez
rastreamentos pela cidade e deparou com o coautor em um bar. Depois de detido,
ele disse aos policiais que estava com raiva da vítima por que ele teria
furtado 20 reais de sua avó.
Até a publicação dessa matéria o autor ainda não tinha sido localizado. Sujeito a atualização a qualquer momento.
