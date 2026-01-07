Adolescentes matam rapaz na frente da avó

Autores de 15 e 17 anos atiraram na cabeça de desafeto de 21 anos.

Na noite de terça (06/01) o Samu e as forças de segurança foram acionados para atender ocorrência com tiros na Rua Costa e Silva, Bairro Várzea Grande, em Pedra Azul, onde um rapaz identificado por Douglas, de 21 anos, foi alvejado com dois tiros na cabeça e um no braço.

Uma equipe do Samu levou a vítima ao pronto socorro do Hospital Santa Rita, onde recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para Teófilo Otoni, mas, ele não resistiu e faleceu quando a ambulância passava por Ponto dos Volantes.

A Polícia Militar apurou que a avó da vítima presenciou os tiros na porta da residência da vítima. Ela contou que dois rapazes em uma bicicleta chamou a vítima, que foi alvejada logo quando abriu a porta. Os autores evadiram na bicicleta logo após os tiros.

Depois de identificar os autores, que tem 15 e 17 anos, a guarnição da PM fez rastreamentos pela cidade e deparou com o coautor em um bar. Depois de detido, ele disse aos policiais que estava com raiva da vítima por que ele teria furtado 20 reais de sua avó.

Até a publicação dessa matéria o autor ainda não tinha sido localizado. Sujeito a atualização a qualquer momento.

