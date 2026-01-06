Menores acusados de homicídio são internados

Adolescentes são acusados de matar homem de 21 anos.

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu em Medina um mandado de internação provisória de adolescente de 17 anos, investigado por ato infracional análogo ao crime de homicídio consumado contra um homem de 21 anos, registrado no último dia 26 de dezembro.

Outro adolescente envolvido no homicídio, de 15 anos, havia sido apreendido em flagrante no mesmo dia do crime.

Após decisão judicial, que deferiu a medida cautelar, as forças de segurança localizaram e apreenderam o adolescente de 17 anos. Com isso, os dois autores foram encaminhados a unidades socioeducativas em Teófilo Otoni e Montes Claros.

Segundo a Polícia Civil, as internações provisórias são necessárias para garantir a ordem pública e o regular andamento das investigações, cujo procedimento policial foi concluído e encaminhado à Justiça.