Famílias no CadÚnico passam a ter benefícios na conta de luz

Medida garante abatimento de 10% para consumo até 120 kWh por mês e gratuidade para consumo de até 80 kWh.

O novo desconto social na conta de luz já está valendo para as famílias brasileiras de baixa renda. A medida entrou em vigor em 1º de janeiro e beneficia os consumidores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal per capita entre meio e um salário-mínimo cujo consumo chegue até 120 kWh por mês.

O novo desconto social garante um alívio imediato no bolso do consumidor carente e garante que ninguém fique para trás no acesso a um serviço tão essencial como a energia elétrica.

O desconto na tarifa de energia elétrica é de 10%, devendo ser aplicado automaticamente para quem está com o CadÚnico atualizado. A expectativa é que sete milhões de famílias em todo o país sejam beneficiadas com a redução na conta de energia.

POLÍTICA DE INCLUSÃO — O novo desconto social é mais uma etapa da reforma do setor elétrico no Brasil, criado para atender os consumidores que não se enquadram nos critérios de gratuidade estabelecidos pelo programa Luz do Povo, que atende aos consumidores de até 80 kWh/mês.

Segundo o Governo Federal, a partir de agora, as famílias que consomem até 120 kWh por mês passam a ter desconto de 10% e as famílias que consomem até 80 kWh/mês estão isentas de pagamento da conta de luz.

Todas as famílias inscritas no CadÚnico precisar procurar a Secretaria de Assistência Social do seu município para saber se o cadastro está atualizado.



