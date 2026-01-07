Famílias no CadÚnico passam a ter benefícios na conta de luz
Medida garante abatimento de 10% para consumo até 120 kWh
por mês e gratuidade para consumo de até 80 kWh.
O
novo desconto social na conta de luz já está valendo para as famílias
brasileiras de baixa renda. A medida entrou em vigor em 1º de janeiro e
beneficia os consumidores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda
mensal per capita entre meio e um salário-mínimo cujo consumo chegue até 120
kWh por mês.
O
novo desconto social garante um alívio imediato no bolso do consumidor carente
e garante que ninguém fique para trás no acesso a um serviço tão essencial como
a energia elétrica.
O
desconto na tarifa de energia elétrica é de 10%, devendo ser aplicado
automaticamente para quem está com o CadÚnico atualizado. A expectativa é que
sete milhões de famílias em todo o país sejam beneficiadas com a redução na
conta de energia.
POLÍTICA DE INCLUSÃO — O novo desconto
social é mais uma etapa da reforma do setor elétrico no Brasil, criado para
atender os consumidores que não se enquadram nos critérios de gratuidade
estabelecidos pelo programa Luz do Povo, que atende aos consumidores de até 80
kWh/mês.
Segundo
o Governo Federal, a partir de agora, as famílias que consomem até 120 kWh por
mês passam a ter desconto de 10% e as famílias que consomem até 80 kWh/mês
estão isentas de pagamento da conta de luz.
Todas
as famílias inscritas no CadÚnico precisar procurar a Secretaria de Assistência
Social do seu município para saber se o cadastro está atualizado.
