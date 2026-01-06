CIMAMS faz balanço de 2025, reforça união regional e projeta avanços para 2026
|Presidente Adaildo Tampinha fala dos desafios e conquistas do maior consórcio de prefeitos do Brasil.
Ao chegar
ao fim de mais um ano, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área
Mineira da Sudene (CIMAMS) faz um balanço positivo das ações desenvolvidas ao
longo de 2025 e agradece a todos que contribuíram para o fortalecimento do
trabalho coletivo, entre gestores municipais, servidores, parceiros
institucionais e a comunidade em geral.
De acordo
com o consórcio, 2025 foi marcado por desafios, aprendizados e crescimento, com
a realização de capacitações, encontros técnicos, iniciativas de cooperação e o
fortalecimento do trabalho conjunto em prol do desenvolvimento regional. Cada
ação, segundo o CIMAMS, reafirma o compromisso com a melhoria da gestão pública
e com a construção de soluções que impactam diretamente a vida da população nos
municípios consorciados.
O
presidente do consórcio, Adaildo Rocha, conhecido como Tampinha, destacou que
os resultados alcançados são fruto de um esforço coletivo. “2025 foi um
ano de muitas lutas e desafios, mas também de muitas conquistas. Tudo isso é
resultado de um trabalho feito a várias mãos”, afirmou.
O
presidente reforçou ainda o papel do consórcio como instrumento permanente de
apoio aos gestores municipais. “Em 2026, não será diferente: o CIMAMS
continuará sendo uma extensão do trabalho diário de prefeitos e prefeitas.
Juntos somos mais fortes, transformando sonhos em realidade. O CIMAMS é a cara
dos prefeitos e das prefeitas. Nosso objetivo é identificar as demandas
municipais, buscar soluções e levá-las até os municípios”, ressaltou.
Atualmente,
o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (CIMAMS)
reúne mais de 140 municípios consorciados, consolidando-se como um dos maiores
consórcios intermunicipais do estado de Minas Gerais.
Para
2026, a expectativa é de continuidade e ampliação das ações, com foco na união,
responsabilidade e propósito, fortalecendo o desenvolvimento regional e a
eficiência da gestão pública nos municípios integrantes.
