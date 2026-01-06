CIMAMS faz balanço de 2025, reforça união regional e projeta avanços para 2026

Presidente Adaildo Tampinha fala dos desafios e conquistas do maior consórcio de prefeitos do Brasil.

Ao chegar ao fim de mais um ano, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (CIMAMS) faz um balanço positivo das ações desenvolvidas ao longo de 2025 e agradece a todos que contribuíram para o fortalecimento do trabalho coletivo, entre gestores municipais, servidores, parceiros institucionais e a comunidade em geral.

De acordo com o consórcio, 2025 foi marcado por desafios, aprendizados e crescimento, com a realização de capacitações, encontros técnicos, iniciativas de cooperação e o fortalecimento do trabalho conjunto em prol do desenvolvimento regional. Cada ação, segundo o CIMAMS, reafirma o compromisso com a melhoria da gestão pública e com a construção de soluções que impactam diretamente a vida da população nos municípios consorciados.

O presidente do consórcio, Adaildo Rocha, conhecido como Tampinha, destacou que os resultados alcançados são fruto de um esforço coletivo. “2025 foi um ano de muitas lutas e desafios, mas também de muitas conquistas. Tudo isso é resultado de um trabalho feito a várias mãos”, afirmou.

O presidente reforçou ainda o papel do consórcio como instrumento permanente de apoio aos gestores municipais. “Em 2026, não será diferente: o CIMAMS continuará sendo uma extensão do trabalho diário de prefeitos e prefeitas. Juntos somos mais fortes, transformando sonhos em realidade. O CIMAMS é a cara dos prefeitos e das prefeitas. Nosso objetivo é identificar as demandas municipais, buscar soluções e levá-las até os municípios”, ressaltou.

Atualmente, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (CIMAMS) reúne mais de 140 municípios consorciados, consolidando-se como um dos maiores consórcios intermunicipais do estado de Minas Gerais.

Para 2026, a expectativa é de continuidade e ampliação das ações, com foco na união, responsabilidade e propósito, fortalecendo o desenvolvimento regional e a eficiência da gestão pública nos municípios integrantes.