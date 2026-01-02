Unimontes divulga 409 vagas para o Sisu 2026

Inscrições para cursos de graduação começam no dia 19 de janeiro.

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) publicou o Edital do Processo Seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, destinado ao ingresso em cursos presenciais de graduação da instituição. Ao todo, estão sendo ofertadas 409 vagas, distribuídas entre o primeiro e o segundo semestres letivos de 2026, exclusivamente na modalidade de ampla concorrência nos campi de Almenara, Brasília de Minas, Espinosa, Janaúba, Januária, Montes Claros, Paracatu, São Francisco, Pirapora e Salinas.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 19 de janeiro até as 23h59 do dia 23 de janeiro de 2026, por meio do Portal Acesso Único do Ministério da Educação (MEC), no endereço eletrônico: https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Uma das principais novidades do Sisu 2026 é a ampliação do critério de participação. Poderão se inscrever os candidatos que tenham participado de uma ou mais edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2023, 2024 ou 2025, desde que não tenham zerado a redação e não sejam treineiros.

De acordo com o edital, o processo seletivo do Sisu/Unimontes 2026 contará com uma única etapa de inscrição, contemplando cursos com início das aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre letivo.

Os pesos das notas do Enem, bem como a relação completa de cursos, campi e quantitativo de vagas para cada semestre, estão disponíveis no Termo de Adesão da Unimontes, que pode ser consultado no site www.sisu.unimontes.br.

O resultado da primeira chamada do Sisu 2026 será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026, pelo site do MEC. Os candidatos selecionados deverão realizar a pré-matrícula no período de 2 a 5 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela área do candidato no endereço www.sisu.unimontes.br, com envio da documentação exigida em arquivo único no formato PDF.

O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.