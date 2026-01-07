SAMU terá mais nove bases descentralizadas na região
Uma
delas será na cidade de Fruta de Leite.
O
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas
(Cisrun)/SAMU Macro Norte realizará a solenidade de inauguração de mais nove bases
descentralizadas no Norte de Minas. O evento acontecerá na próxima sexta (09/01),
às 13 horas, no Espaço OAB, em Montes Claros.
As nove
novas bases descentralizadas passam a integrar a estrutura do SAMU Macro Norte,
sendo que uma delas será na cidade de Fruta de Leite, na microrregião Alto Rio
Pardo, fortalecendo a assistência pré-hospitalar e ampliando a cobertura do
atendimento de urgência em uma das maiores regiões territoriais de Minas
Gerais.
A
implantação das novas bases representa um avanço significativo na redução do
tempo-resposta e na garantia de um atendimento mais rápido à população.
Além de
Fruta de Leite, as novas bases chegam à Botumirim, Buritizeiro, Icaraí de
Minas, Joaquim Felício, Montes Claros, Santa Fé de Minas, São João das Missões
e Urucuia.
Com isso,
o Samu passa a contar com 69 ambulâncias espalhadas pela região e 52 bases
descentralizadas.
