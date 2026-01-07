SAMU terá mais nove bases descentralizadas na região

Uma delas será na cidade de Fruta de Leite.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun)/SAMU Macro Norte realizará a solenidade de inauguração de mais nove bases descentralizadas no Norte de Minas. O evento acontecerá na próxima sexta (09/01), às 13 horas, no Espaço OAB, em Montes Claros.

As nove novas bases descentralizadas passam a integrar a estrutura do SAMU Macro Norte, sendo que uma delas será na cidade de Fruta de Leite, na microrregião Alto Rio Pardo, fortalecendo a assistência pré-hospitalar e ampliando a cobertura do atendimento de urgência em uma das maiores regiões territoriais de Minas Gerais.

A implantação das novas bases representa um avanço significativo na redução do tempo-resposta e na garantia de um atendimento mais rápido à população.

Além de Fruta de Leite, as novas bases chegam à Botumirim, Buritizeiro, Icaraí de Minas, Joaquim Felício, Montes Claros, Santa Fé de Minas, São João das Missões e Urucuia.

Com isso, o Samu passa a contar com 69 ambulâncias espalhadas pela região e 52 bases descentralizadas.