Jovem é indiciado por acidente que causou a morte da namorada

Primos de 16 e 18 anos arriscavam manobra no qual os veículos em sentido opostos desviavam no último instante.

A Polícia Civil finalizou o inquérito que investigou o acidente registrado em abril de 2025, na BR-116, entre o povoado de Abacaxi e o município de Divisa Alegre.

Segundo as investigações, a colisão frontal entre dois veículos resultou em três feridos e na morte de uma jovem de 22 anos, agente de saúde na zona rural de Pedra Azul, fato que gerou grande comoção na comunidade.

Com base nas provas reunidas, o inquérito apontou responsabilidade criminal do motorista de 18 anos, que também era namorado da vítima. Ele foi indiciado por participação em exibição de manobra perigosa em via pública, qualificada pelo resultado morte.

Já o adolescente de 16 anos, que conduzia o outro veículo, teve sua conduta avaliada em procedimento específico para apuração de ato infracional. A Polícia Civil concluiu pela prática da infração e encaminhou o caso ao Judiciário.

Entenda o caso - Durante a apuração, os investigadores concluíram que os motoristas — primos e amigos — realizavam manobras perigosas com frequência. Segundo a polícia, no dia do acidente, eles teriam executado uma prática arriscada: aproximar-se em sentidos opostos e desviar apenas no último instante. A manobra falhou, provocando a batida que culminou na morte da jovem, que era passageira de um dos carros.

O inquérito policial foi encaminhado ao Poder Judiciário.