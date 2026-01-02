Homem morre eletrocutado em piscina

Socorristas tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi constatado no Centro de Saúde.

Na tarde de quinta (01/01) um homem de 41 anos se divertia com familiares e amigos em uma piscina na comunidade de Barreiro Branco, zona rural de Catuti, quando, por volta das 16h30, uma fiação foi rompida e caiu na piscina, provocando eletrocussão.

No desespero, os banhistas conseguiram sair da piscina, mas o homem de 41 anos não conseguiu.

Ele morava na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo e estava na região para visitar os pais e familiares.

As pessoas que estavam no local retiraram a vítima da piscina e iniciaram imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, acionando em seguida o Samu.

Durante o deslocamento, a ambulância foi interceptada por um veículo particular que levava o homem ao encontro dos socorristas. Os profissionais assumiram o atendimento e deram continuidade às manobras de reanimação até a chegada ao centro de saúde de Catuti, onde as compressões foram mantidas. Apesar dos esforços, a vítima não apresentou resposta e o óbito foi constatado pelo médico da unidade de saúde.