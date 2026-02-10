Carga roubada na BR-251 é recuperada em Medina

Bandidos fugiram, sofreram acidente com carro e desapareceram em mata.

A Polícia Civil recuperou na zona rural de Medina um caminhão que havia sido roubado na madrugada da quinta-feira (5/2) na rodovia BR-251, na área de divisa entre os municípios de Santa Cruz de Salinas e Cachoeira de Pajeú.

As equipes iniciaram diligências com vistas à apuração do crime e recuperação do veículo e carga subtraídos, logrando êxito em localizá-los em uma área de mata próxima a uma estrada vicinal na zona rural do município de Medina, que dá acesso ao município de Cachoeira de Pajeú.

Prosseguindo com o trabalho investigativo, as equipes deram continuidade à apuração do crime, estendendo as diligências, até que uma das equipes se deparou com o veículo utilizado pelos criminosos para a prática do roubo nas imediações do local onde estavam o caminhão e carga roubados, ocasião em que os policiais civis deram ordem de parada, que não foi respeitada pelo condutor do veículo, o qual avançou contra os policiais e empreendeu fuga, iniciando uma perseguição.

O veículo foi localizado posteriormente, já dentro de uma área de mata, indicando que os suspeitos perderam o controle do veículo na fuga e saíram da pista. Dentro do carro, havia uma chapa de aço utilizada para escudo balístico, artefato comumente utilizado por autores de roubo a carro forte. O veículo já havia sido utilizado em outros roubos e tentativas pelo grupo na região nos últimos dias.

O caminhão e a carga foram retirados do local e restituídos ao proprietário; e o veículo usado pelos suspeitos, removido ao pátio credenciado.

As investigações prosseguem no intuito de tentar identificar a quadrilha.