Denerval renuncia cargo de prefeito para disputar eleição de deputado

Prefeito deixa o cargo para se candidatar, mas ainda não definiu o partido.

Nesta quarta (01/04) aconteceu na Câmara Municipal de Taiobeiras a posse do então vice-prefeito Danilo Mendes no cargo de prefeito. A solenidade ocorre um dia após o então prefeito Denerval Cruz assinar o termo de renúncia para se habilitar à disputa de deputado estadual.

Denerval exercia o seu 4º mandato de prefeito e agora Danilo inicia o seu 3º mandato. A mexida no tabuleiro foi pensada desde as eleições de outubro de 2024, quando Denerval retirou o seu então vice-prefeito Jeferson Nana e colocou Danilo na chapa da reeleição, justamente para que ele assumisse a prefeitura nesse momento.

Campanha – Denerval vem em pré-campanha há alguns meses, com presença em eventos e muitas visitas às lideranças do Alto Rio Pardo, no entanto, as alianças, até então, se resumem à empresários, vereadores, ex-prefeitos e líderes de oposição.

O que preocupa o entorno de Denerval é o fato de nenhum prefeito da região fechar apoio à campanha, já que são os prefeitos que aglutinam a grande maioria dos votos em seus municípios.

O maior entrave é que todos os prefeitos já têm compromissos firmados, principalmente com o deputado estadual Arlen Santiago, que deve travar forte embate com Denerval no Alto Rio Pardo.

No mesmo cenário, a pré-campanha do empresário Carlito Arruda (PV) ganha fôlego, pois a aliança com o deputado federal Paulo Guedes abriu grande leque de apoios nas bases eleitorais do parlamentar. Com isso, a campanha pode ficar ainda mais acirrada na região.

Agora, o próximo passo de Denerval é bater o martelo na filiação partidária. A maior possibilidade é ele ser candidato pela legenda União Brasil, que selou Federação com o PP. Até então a filiação no União Brasil estaria certa, mas depois que o seu parceiro, o deputado federal Marcelo de Freitas, perdeu a presidência da legenda em Minas, o tabuleiro bagunçou e, por isso, Denerval ainda não bateu o martelo na filiação definitiva. O prazo final de filiação é dia 4 de abril.

A ideia da Federação entre os dois partidos é eleger, ao menos, 10 deputados estaduais em Minas, fato que aumenta demasiadamente a legenda da Federação, o que deve preocupar Denerval, já que o Alto Rio Pardo tem baixa densidade eleitoral se comparado com outras regiões.

Na tarde desta quarta (01/04) Denerval informou à Folha Regional que ainda não decidiu por qual partido irá se candidatar.