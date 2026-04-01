Denerval renuncia cargo de prefeito para disputar eleição de deputado
|Prefeito deixa o cargo para se candidatar, mas ainda não definiu o partido.
Nesta
quarta (01/04) aconteceu na Câmara Municipal de Taiobeiras a posse do então
vice-prefeito Danilo Mendes no cargo de prefeito. A solenidade ocorre um dia
após o então prefeito Denerval Cruz assinar o termo de renúncia para se habilitar
à disputa de deputado estadual.
Denerval
exercia o seu 4º mandato de prefeito e agora Danilo inicia o seu 3º mandato. A
mexida no tabuleiro foi pensada desde as eleições de outubro de 2024, quando
Denerval retirou o seu então vice-prefeito Jeferson Nana e colocou Danilo na
chapa da reeleição, justamente para que ele assumisse a prefeitura nesse
momento.
Campanha – Denerval vem em
pré-campanha há alguns meses, com presença em eventos e muitas visitas às
lideranças do Alto Rio Pardo, no entanto, as alianças, até então, se resumem à
empresários, vereadores, ex-prefeitos e líderes de oposição.
O que preocupa o entorno de Denerval é o fato de nenhum prefeito da
região fechar apoio à campanha, já que são os prefeitos que aglutinam a grande
maioria dos votos em seus municípios.
O
maior entrave é que todos os prefeitos já têm compromissos firmados,
principalmente com o deputado estadual Arlen Santiago, que deve travar forte
embate com Denerval no Alto Rio Pardo.
No
mesmo cenário, a pré-campanha do empresário Carlito Arruda (PV) ganha fôlego, pois
a aliança com o deputado federal Paulo Guedes abriu grande leque de apoios nas
bases eleitorais do parlamentar. Com isso, a campanha pode ficar ainda mais
acirrada na região.
Agora,
o próximo passo de Denerval é bater o martelo na filiação partidária. A maior
possibilidade é ele ser candidato pela legenda União Brasil, que selou Federação
com o PP. Até então a filiação no União Brasil estaria certa, mas depois que o
seu parceiro, o deputado federal Marcelo de Freitas, perdeu a presidência da
legenda em Minas, o tabuleiro bagunçou e, por isso, Denerval ainda não bateu o
martelo na filiação definitiva. O prazo final de filiação é dia 4 de abril.
A
ideia da Federação entre os dois partidos é eleger, ao menos, 10 deputados
estaduais em Minas, fato que aumenta demasiadamente a legenda da Federação, o
que deve preocupar Denerval, já que o Alto Rio Pardo tem baixa densidade
eleitoral se comparado com outras regiões.
Na
tarde desta quarta (01/04) Denerval informou à Folha Regional que ainda não
decidiu por qual partido irá se candidatar.
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