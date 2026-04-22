Procon multa 10 postos de combustíveis na região
|Foram encontradas diversas irregularidades na metade dos postos fiscalizados. Foto: Ascom MPMG.
O
Procon do Ministério Público de Minas Gerais (Procon-MPMG) realizou fiscalização
em postos de combustíveis da região e encontrou irregularidades em 10
estabelecimentos. No total, 21 postos foram fiscalizados nas cidades de Salinas,
Fruta de Leite, Novorizonte, Padre Carvalho, Rubelita e Santa Cruz de Salinas.
A
quantidade de irregularidades assusta, pois, metade dos postos apresentaram
algum tipo de irregularidade, como ausência de informação sobre o preço dos
combustíveis na entrada do posto revendedor e a não divulgação do valor para pagamento
no cartão de crédito.
Também
foram constatadas falhas na indicação da origem do combustível em postos de
bandeira branca, além do uso indevido de marca de distribuidora, o que pode
configurar publicidade enganosa.
A
iniciativa integra um conjunto de fiscalizações que estão sendo realizadas em
325 postos de combustíveis na região Norte de Minas, com o objetivo de
verificar o cumprimento das normas de proteção e defesa do consumidor,
especialmente quanto à transparência de informações e à qualidade dos serviços
prestados.
Em
Salinas foram fiscalizados 11 postos, além de um em Fruta de Leite, dois em
Novorizonte, dois em Padre Carvalho, um em Rubelita e quatro em Santa Cruz de
Salinas.
As
equipes de fiscalização ainda verificaram problemas estruturais, como vazamentos
em mangueiras de abastecimento e em filtros de bombas de diesel comum, bem como
a ausência de instruções adequadas de funcionamento do termodensímetro,
equipamento utilizado para aferição da qualidade do combustível.
Outra irregularidade recorrente foi a falta de informação sobre o percentual de etanol em relação ao valor da gasolina, dado relevante para que o consumidor possa fazer escolhas mais vantajosas no momento do abastecimento.
Tá precisando vir e São João do ParaisoResponderExcluir
Tá precisando fiscalizar em São João do paraíso porque tá tendo valor abusivo por litro de gasolina e diesel.ResponderExcluir
tá precisando em TaiobeirasResponderExcluir