Mulher mata bebê logo após o parto

Ela declarou que planejava esconder o corpo, mas ficou fraca após o parto.

A polícia prendeu uma mulher de 23 anos em flagrante logo após ela matar o próprio filho... A mulher confessou o crime e, depois disso, precisou ser encaminhada ao hospital sob escolta policial.

A barbárie aconteceu em Janaúba nesta quinta (16/04). O Samu foi chamado para atender ao parto em uma casa da Rua Vereador José Prates, no bairro Ribeirão do Ouro, mas, quando os socorristas chegaram, o bebê já estava morto. Com isso, a Polícia Militar foi acionada.

Os policiais apuraram que o parto ocorreu durante a madrugada dentro da casa onde a jovem morava. A mulher contou que, quando descobriu a gravidez, planejava faz um aborto, mas não conseguiu.

Inicialmente, a mulher teria alegado que logo após o nascimento da criança, houve o rompimento do cordão umbilical, o que, segundo ela, teria provocado a morte do bebê. No entanto, a Polícia Militar, diante das circunstâncias, registrou o caso como homicídio consumado. A suspeita é de que, após o parto, ela teria cortado o cordão umbilical com as próprias mãos e deixou o recém-nascido no chão.

Também foi apurado pelos policiais que a mulher teria declarado que pretendia se desfazer do corpo, mas ficou muito fraca após o parto.

A mãe da mulher havia saído de casa pela manhã e quando retornou sentiu um cheiro forte, e ao se dirigir ao quarto deparou com o recém-nascido e chamou o Samu. Estranhamente, os pais e o namorado da mulher declararam que não tinham conhecimento da gestação.

A mulher foi presa em flagrante por homicídio, mas, como precisava de cuidados médicos, foi levada ao hospital sob escolta policial. A perícia da Polícia Civil esteve na residência e liberou o corpo do recém-nascido para ser levado ao Posto Médico Legal. O celular da mulher foi apreendido para investigação da Polícia Civil, que deve fazer laudos periciais para esclarecer as circunstâncias da morte.