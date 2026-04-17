Mulher mata bebê logo após o parto
|Ela declarou que planejava esconder o corpo, mas ficou fraca após o parto.
A
polícia prendeu uma mulher de 23 anos em flagrante logo após ela matar o próprio
filho... A mulher confessou o crime e, depois disso, precisou ser encaminhada
ao hospital sob escolta policial.
A
barbárie aconteceu em Janaúba nesta quinta (16/04). O Samu foi chamado para
atender ao parto em uma casa da Rua Vereador José Prates, no bairro Ribeirão do
Ouro, mas, quando os socorristas chegaram, o bebê já estava morto. Com isso, a
Polícia Militar foi acionada.
Os
policiais apuraram que o parto ocorreu durante a madrugada dentro da casa onde
a jovem morava. A mulher contou que, quando descobriu a gravidez, planejava faz
um aborto, mas não conseguiu.
Inicialmente,
a mulher teria alegado que logo após o nascimento da criança, houve o
rompimento do cordão umbilical, o que, segundo ela, teria provocado a morte do
bebê. No entanto, a Polícia Militar, diante das circunstâncias, registrou o
caso como homicídio consumado. A suspeita é de que, após o parto, ela teria cortado
o cordão umbilical com as próprias mãos e deixou o recém-nascido no chão.
Também
foi apurado pelos policiais que a mulher teria declarado que pretendia se
desfazer do corpo, mas ficou muito fraca após o parto.
A
mãe da mulher havia saído de casa pela manhã e quando retornou sentiu um cheiro
forte, e ao se dirigir ao quarto deparou com o recém-nascido e chamou o Samu. Estranhamente,
os pais e o namorado da mulher declararam que não tinham conhecimento da
gestação.
A
mulher foi presa em flagrante por homicídio, mas, como precisava de cuidados
médicos, foi levada ao hospital sob escolta policial. A perícia da Polícia
Civil esteve na residência e liberou o corpo do recém-nascido para ser levado
ao Posto Médico Legal. O celular da mulher foi apreendido para investigação da
Polícia Civil, que deve fazer laudos periciais para esclarecer as
circunstâncias da morte.
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