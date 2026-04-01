Entre a promessa e a encruzilhada: Taiobeiras e o destino de um centro em construção

Artigo do professor Levon Nascimento.

Há cidades que nascem prontas. Outras se fazem no tempo, entre poeira, resistência e desejo. Taiobeiras pertence a esta segunda linhagem. E talvez por isso seja mais reveladora.

Olhar para Taiobeiras hoje exige um exercício de memória e de projeção. Não se trata apenas de descrever o que ela é, mas de compreender o que está em disputa no seu processo histórico. E, nesse esforço, uma sombra longa se projeta: a de Montes Claros na década de 1920.

Montes Claros, naquele momento, não era ainda o polo consolidado que viria a se tornar. Era uma cidade em formação, tensionada entre o atraso estrutural e o impulso modernizador. Organizar o comércio, fundar associações, disciplinar práticas econômicas, criar uma esfera pública – tudo isso fazia parte de um mesmo movimento: a tentativa de se afirmar como centro.

Taiobeiras, guardadas as proporções e as diferenças, vive algo semelhante no momento atual. Não se trata de repetir a história, mas de reconhecer padrões. Há, no presente, sinais claros de centralidade emergente: dinamismo comercial, circulação regional de pessoas e mercadorias, ampliação de serviços, expansão educacional. O que antes era periferia administrativa, subordinada a outras cidades, tornou-se referência para um conjunto significativo de municípios do Alto Rio Pardo.

Mas é preciso dizer com todas as letras: tornar-se referência não é, por si só, um mérito civilizatório. A história está cheia de centros que cresceram aprofundando desigualdades, naturalizando violências e convertendo progresso em privilégio.

Taiobeiras carrega, em sua formação, uma marca distinta. Sua trajetória não foi apenas econômica, mas também política e simbólica. A luta por autonomia, a construção de identidade própria, os gestos de afirmação coletiva, como aqueles que ressignificaram espaços e nomes, revelam que esta não é uma cidade moldada apenas por interesses de cima. Há, aqui, um lastro de participação, de inconformismo, de busca por dignidade.

Essa dimensão se expressa com força na juventude. Ao longo das últimas décadas, ela não foi apenas espectadora, mas protagonista. Nos movimentos sociais, nas pastorais, nas iniciativas culturais, na ocupação dos espaços públicos, a juventude de Taiobeiras produziu sentido, pertencimento e crítica. Foi, e continua sendo, uma das principais energias de transformação do território.

E, no entanto, é justamente sobre ela que recaem as sombras mais densas.

A violência que atingiu (atinge?) jovens, sobretudo os mais pobres, negros, periféricos, não pode ser tratada como estatística. Ela é sintoma. Sintoma de uma sociedade que não conseguiu transformar crescimento em inclusão. Sintoma de políticas públicas que, muitas vezes, chegam tarde, chegam pouco ou chegam mal. Sintoma de uma lógica que insiste em responsabilizar indivíduos por fracassos que são estruturais.

Há uma contradição que precisa ser enfrentada sem rodeios: a mesma cidade que se expande economicamente convive com trajetórias interrompidas, sonhos abreviados, vidas descartadas. Não há projeto de futuro que se sustente sobre esse tipo de fundamento.

Por isso, toda celebração deve vir acompanhada de vigilância crítica.

É comum que discursos oficiais exaltem avanços, obras, indicadores. E, de fato, há conquistas que não podem ser ignoradas. Mas é preciso cuidado. A leitura do território não pode ser monopolizada por narrativas institucionais. Quem vive a cidade, em suas bordas, em suas ausências, em suas carências, sabe que o retrato é mais complexo.

O desenvolvimento que interessa não é aquele que se mede apenas em números, mas aquele que se traduz em vida digna, em acesso real a direitos, em redução concreta das desigualdades. Qualquer outra coisa é aparência.

Nesse ponto, a comparação com Montes Claros volta a ser instrutiva. A cidade que hoje se apresenta como polo regional também passou, em sua formação, por tensões semelhantes. Cresceu, organizou-se, consolidou-se. Mas não escapou de contradições profundas, muitas das quais persistem até hoje.

Taiobeiras está, portanto, diante de uma escolha histórica.

Pode seguir o caminho mais fácil: expandir-se economicamente, reproduzir desigualdades, naturalizar exclusões e, no futuro, lidar com as consequências. Ou pode trilhar um percurso mais exigente: construir uma centralidade comprometida com justiça social, com inclusão, com respeito às diferenças e com valorização de sua base cultural.

E aqui entra um elemento que não pode ser negligenciado: o território do Norte de Minas não é vazio. Ele é habitado por histórias, por culturas, por modos de vida que resistem há séculos. Geraizeiros, quilombolas, comunidades tradicionais, todos fazem parte de uma tessitura social que não pode ser atropelada por projetos que enxergam apenas o lucro ou a expansão urbana desordenada.

Taiobeiras não pode se tornar um centro que esquece suas raízes. Nem um espaço que avança sobre os mais vulneráveis em nome de uma ideia estreita de progresso.

Se há algo que a história ensina é que cidades não são apenas construídas, elas são escolhidas. Escolhidas em suas prioridades, em suas políticas, em seus silêncios e em suas omissões.

A pergunta que se impõe, portanto, não é se Taiobeiras será um polo. Isso, em grande medida, já está em curso.

A pergunta decisiva é outra:

Que tipo de polo ela quer ser?

Um centro que concentra riqueza e distribui desigualdade? Ou um território que transforma sua centralidade em instrumento de justiça?

Entre a promessa e a encruzilhada, Taiobeiras segue em movimento. E, como toda cidade que ainda se faz, seu destino permanece aberto, à altura de suas escolhas e de sua coragem histórica.

*Por Levon Nascimento, professor de História, mestre em Políticas Públicas e doutorando em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável