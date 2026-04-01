Entre a promessa e a encruzilhada: Taiobeiras e o destino de um centro em construção
|Artigo do professor Levon Nascimento.
Há
cidades que nascem prontas. Outras se fazem no tempo, entre poeira, resistência
e desejo. Taiobeiras pertence a esta segunda linhagem. E talvez por isso seja
mais reveladora.
Olhar
para Taiobeiras hoje exige um exercício de memória e de projeção. Não se trata
apenas de descrever o que ela é, mas de compreender o que está em disputa no
seu processo histórico. E, nesse esforço, uma sombra longa se projeta: a de
Montes Claros na década de 1920.
Montes
Claros, naquele momento, não era ainda o polo consolidado que viria a se
tornar. Era uma cidade em formação, tensionada entre o atraso estrutural e o
impulso modernizador. Organizar o comércio, fundar associações, disciplinar
práticas econômicas, criar uma esfera pública – tudo isso fazia parte de um
mesmo movimento: a tentativa de se afirmar como centro.
Taiobeiras,
guardadas as proporções e as diferenças, vive algo semelhante no momento atual.
Não se trata de repetir a história, mas de reconhecer padrões. Há, no presente,
sinais claros de centralidade emergente: dinamismo comercial, circulação
regional de pessoas e mercadorias, ampliação de serviços, expansão educacional.
O que antes era periferia administrativa, subordinada a outras cidades,
tornou-se referência para um conjunto significativo de municípios do Alto Rio
Pardo.
Mas
é preciso dizer com todas as letras: tornar-se referência não é, por si só, um
mérito civilizatório. A história está cheia de centros que cresceram
aprofundando desigualdades, naturalizando violências e convertendo progresso em
privilégio.
Taiobeiras
carrega, em sua formação, uma marca distinta. Sua trajetória não foi apenas
econômica, mas também política e simbólica. A luta por autonomia, a construção
de identidade própria, os gestos de afirmação coletiva, como aqueles que
ressignificaram espaços e nomes, revelam que esta não é uma cidade moldada
apenas por interesses de cima. Há, aqui, um lastro de participação, de
inconformismo, de busca por dignidade.
Essa
dimensão se expressa com força na juventude. Ao longo das últimas décadas, ela não
foi apenas espectadora, mas protagonista. Nos movimentos sociais, nas
pastorais, nas iniciativas culturais, na ocupação dos espaços públicos, a
juventude de Taiobeiras produziu sentido, pertencimento e crítica. Foi, e
continua sendo, uma das principais energias de transformação do território.
E,
no entanto, é justamente sobre ela que recaem as sombras mais densas.
A
violência que atingiu (atinge?) jovens, sobretudo os mais pobres, negros,
periféricos, não pode ser tratada como estatística. Ela é sintoma. Sintoma de
uma sociedade que não conseguiu transformar crescimento em inclusão. Sintoma de
políticas públicas que, muitas vezes, chegam tarde, chegam pouco ou chegam mal.
Sintoma de uma lógica que insiste em responsabilizar indivíduos por fracassos
que são estruturais.
Há
uma contradição que precisa ser enfrentada sem rodeios: a mesma cidade que se
expande economicamente convive com trajetórias interrompidas, sonhos
abreviados, vidas descartadas. Não há projeto de futuro que se sustente sobre
esse tipo de fundamento.
Por
isso, toda celebração deve vir acompanhada de vigilância crítica.
É
comum que discursos oficiais exaltem avanços, obras, indicadores. E, de fato,
há conquistas que não podem ser ignoradas. Mas é preciso cuidado. A leitura do
território não pode ser monopolizada por narrativas institucionais. Quem vive a
cidade, em suas bordas, em suas ausências, em suas carências, sabe que o
retrato é mais complexo.
O
desenvolvimento que interessa não é aquele que se mede apenas em números, mas
aquele que se traduz em vida digna, em acesso real a direitos, em redução
concreta das desigualdades. Qualquer outra coisa é aparência.
Nesse
ponto, a comparação com Montes Claros volta a ser instrutiva. A cidade que hoje
se apresenta como polo regional também passou, em sua formação, por tensões
semelhantes. Cresceu, organizou-se, consolidou-se. Mas não escapou de
contradições profundas, muitas das quais persistem até hoje.
Taiobeiras
está, portanto, diante de uma escolha histórica.
Pode
seguir o caminho mais fácil: expandir-se economicamente, reproduzir
desigualdades, naturalizar exclusões e, no futuro, lidar com as consequências.
Ou pode trilhar um percurso mais exigente: construir uma centralidade
comprometida com justiça social, com inclusão, com respeito às diferenças e com
valorização de sua base cultural.
E
aqui entra um elemento que não pode ser negligenciado: o território do Norte de
Minas não é vazio. Ele é habitado por histórias, por culturas, por modos de
vida que resistem há séculos. Geraizeiros, quilombolas, comunidades
tradicionais, todos fazem parte de uma tessitura social que não pode ser
atropelada por projetos que enxergam apenas o lucro ou a expansão urbana
desordenada.
Taiobeiras
não pode se tornar um centro que esquece suas raízes. Nem um espaço que avança
sobre os mais vulneráveis em nome de uma ideia estreita de progresso.
Se
há algo que a história ensina é que cidades não são apenas construídas, elas
são escolhidas. Escolhidas em suas prioridades, em suas políticas, em seus
silêncios e em suas omissões.
A
pergunta que se impõe, portanto, não é se Taiobeiras será um polo. Isso, em
grande medida, já está em curso.
A
pergunta decisiva é outra:
Que
tipo de polo ela quer ser?
Um
centro que concentra riqueza e distribui desigualdade? Ou um território que
transforma sua centralidade em instrumento de justiça?
Entre
a promessa e a encruzilhada, Taiobeiras segue em movimento. E, como toda cidade
que ainda se faz, seu destino permanece aberto, à altura de suas escolhas e de
sua coragem histórica.
*Por Levon Nascimento, professor de História, mestre em Políticas Públicas e doutorando em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
Texto excelente!ResponderExcluir
Tá de sacanagem!Um texto deste tamanho com uma retórica infundada carregada de bairrismo e dados incogruentes sobre uma cidade que na cabeça dos seus habitantes , os mesmos acreditam irrefutavelmente ser a mais desenvolvida depois de Montes Claros.Só vou citar umas 4 cidades aqui do norte de Minas que dão uma surra em Taiobeiras em todos os aspectos:Janaúba,Janauaria, Pirapora e São Francisco.Taiobeiras é polo de falta de água e bandidagem.Qualquer cidade de 10.000 habitantes no Mato Grosso com forte presença do agronegócio da de 10 a 0 em Taiobeiras.ResponderExcluir