Homem mata irmão e tenta desmembrar corpo
|Autor confessou crime e foi preso em flagrante em Salinas.
Um
rapaz de 23 anos matou o irmão com golpes de faca e depois do crime tentou
desmembrar o corpo para ocultar o cadáver. Ele confessou o assassinato à
Polícia Militar e foi preso em flagrante nesta quarta (15/04).
Segundo
a ocorrência da Polícia Militar, o autor usou um serrote e uma faca para tentar
desmembrar o corpo do irmão. As armas usadas foram apreendidas.
Os
policiais foram acionados pelo primo do autor. Ele contou que o homicida chegou
à sua casa relatando ter matado o irmão.
No
local do crime, uma residência no bairro Esplanada, os policiais encontraram o
autor e o corpo do irmão, que apresentava múltiplos ferimentos. Após o
isolamento do local, a perícia da Polícia Civil foi chamada.
Em
depoimento, o autor contou que o irmão, de 24 anos, chegou à residência alterado
e agressivo, o que lhe causou temor, já que ele era usuário de drogas. Momentos
depois, segundo o próprio autor, o irmão o seguiu com uma faca em punho, ocasião
em que iniciou o confronto. O autor desarmou o irmão e desferiu vários golpes
contra ele.
Posteriormente,
com o irmão já morto, o autor tentou desmembrar o corpo com um serrote, na
intenção de ocultar o cadáver, no entanto, ele desistiu e procurou o primo.
Aos
policiais, o autor afirmou que já havia sido vítima de agressões, ameaças e
furtos praticados pelo irmão.
A
perícia da Polícia Civil constatou, de forma preliminar, que a vítima tinha cortes
e perfurações no peito, pescoço, ombro, mão, axila e perna. O homem foi preso
em flagrante por homicídio e levado para a delegacia da Polícia Civil.
