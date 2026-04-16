Homem mata irmão e tenta desmembrar corpo

Autor confessou crime e foi preso em flagrante em Salinas.

Um rapaz de 23 anos matou o irmão com golpes de faca e depois do crime tentou desmembrar o corpo para ocultar o cadáver. Ele confessou o assassinato à Polícia Militar e foi preso em flagrante nesta quarta (15/04).

Segundo a ocorrência da Polícia Militar, o autor usou um serrote e uma faca para tentar desmembrar o corpo do irmão. As armas usadas foram apreendidas.

Os policiais foram acionados pelo primo do autor. Ele contou que o homicida chegou à sua casa relatando ter matado o irmão.

No local do crime, uma residência no bairro Esplanada, os policiais encontraram o autor e o corpo do irmão, que apresentava múltiplos ferimentos. Após o isolamento do local, a perícia da Polícia Civil foi chamada.

Em depoimento, o autor contou que o irmão, de 24 anos, chegou à residência alterado e agressivo, o que lhe causou temor, já que ele era usuário de drogas. Momentos depois, segundo o próprio autor, o irmão o seguiu com uma faca em punho, ocasião em que iniciou o confronto. O autor desarmou o irmão e desferiu vários golpes contra ele.

Posteriormente, com o irmão já morto, o autor tentou desmembrar o corpo com um serrote, na intenção de ocultar o cadáver, no entanto, ele desistiu e procurou o primo.

Aos policiais, o autor afirmou que já havia sido vítima de agressões, ameaças e furtos praticados pelo irmão.

A perícia da Polícia Civil constatou, de forma preliminar, que a vítima tinha cortes e perfurações no peito, pescoço, ombro, mão, axila e perna. O homem foi preso em flagrante por homicídio e levado para a delegacia da Polícia Civil.

Comentários

Postar um comentário