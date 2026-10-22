Taiobeirense faz turnê pela Europa

A pop star Marina Sena faz shows na Alemanha, Portugal, França, Holanda, Inglaterra e Espanha.

A cantora taiobeirense Marina Sena está na Europa realizando a turnê internacional "Coisas Naturais Europe Tour 2026", para divulgar o seu terceiro álbum de estúdio, intitulado Coisas Naturais.

A turnê começa hoje (22/10) em Berlim, na Alemanha. No sábado (24) a pop star tem show em Porto (Portugal), no domingo (25) Marina continua em Portugal para show em Lisboa. Já na terça-feira (27) ela faz apresentação em Paris (França); na próxima quinta (29) é a vez da cidade de Amsterdã (Holanda) curtir a taiobeirense. No dia 30 de outubro Marina chega à Londres, na Inglaterra e a turnê será encerrada no dia 1º de novembro com show em Barcelona (Espanha). Mariana Sena chega ao topo da música mundial, emplacando apresentações nas maiores casas artísticas do circuito europeu, como Astra Kulturhaus, Cabaret Sauvage, Melkweg, Electric Brixton e Paral·lel 62.

Lançado neste ano, “Coisas Naturais” marcou uma nova fase na carreira da taiobeirense, que passa a apostar em maior diversidade musical e ampliando as suas referências sonoras. O disco também alcançou o top 10 das maiores estreias mundiais da semana no Spotify.