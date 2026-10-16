Incêndio atinge lote com veículos

Quatro veículos pegaram fogo.

Na quinta (15/10) a Brigada Municipal de Rio Pardo de Minas foi acionada para atendimento de uma ocorrência de incêndio em veículos automotores armazenados em um lote fechado na cidade.

Conforme a Brigada, haviam 10 veículos no lote urbano, destinados a desmanche e quatro deles foram consumidos pelas chamas. No momento da ocorrência, os brigadistas detectaram o risco de propagação do incêndio para os demais automóveis e para as residências situadas nas proximidades, por isso, os agentes arrombar o cadeado do portão de acesso ao lote, a fim de possibilitar a entrada e o início das ações de combate ao incêndio.

Após a extinção das chamas, foram efetuadas ações de resfriamento dos veículos e da área atingida, visando eliminar possíveis focos remanescentes e reduzir o risco de reignição.