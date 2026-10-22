Tribunal de Contas multa ex-prefeito de Curral de Dentro
|Tião Muquiba terá de devolver mais de R$ 100 mil aos cofres do município.
A
Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) julgou
procedente uma representação envolvendo o ex-prefeito de Curral de Dentro, Sebastião
Alves, popular Tião Muquiba, determinando que o político devolva R$ 105.042,90
aos cofres municipais, valor que deverá ser atualizado.
O
TCE-MG ainda aplicou uma multa de R$ 20 mil ao ex-prefeito. A decisão foi
tomada pelo relator conselheiro Gilberto Diniz. O processo teve origem em
comunicado do Banco Central do Brasil sobre movimentações consideradas atípicas
nas contas do município, pois foram identificados sete saques em espécie
realizados entre junho e dezembro de 2017, totalizando o valor de R$
105.042,90.
A
investigação apontou que os valores foram retirados da conta da Prefeitura de
Curral de Dentro sem que fosse apresentada documentação capaz de comprovar a
destinação dos recursos para despesas públicas.
Mesmo
com prazos para se defender, o ex-prefeito não apresentou comprovação detalhada
sobre a aplicação do dinheiro, como notas fiscais, recibos, empenhos ou
comprovantes de pagamento que demonstrassem onde o dinheiro foi utilizado.
O
conselheiro Gilberto Diniz destacou que a ausência de prestação de contas
impede a verificação da correta aplicação dos recursos públicos e caracteriza
dano à administração. Por isso, o TCE-MG determinou o ressarcimento integral do
valor sacado e a aplicação da multa ao ex-prefeito Tião Muquiba, que ainda pode
recorrer da decisão.
Comentários
Postar um comentário