Carreta-cegonha pega fogo com 15 carros e 17 motos

Incêndio começou na parte traseira do veículo e destruiu tudo.

Na quinta (15/10) um caminhão-cegonha pegou fogo no km 380 da BR-251, próximo ao povoado de Vale das Cancelas, distrito de Grão Mogol. Segundo relato do condutor, o veículo seguia de São Paulo/SP com destino a Salinas/MG, transportando 11 carros e 17 motocicletas, quando ele percebeu chamas na parte traseira do caminhão e parou imediatamente.

O motorista tentou conter o incêndio utilizando extintores, mas não obteve êxito. Ele recebeu ajuda da Brigada Florestal de Vale das Cancelas, que conseguiu combater às chamas utilizando um caminhão-pipa, mas a destruição foi total.

Os bombeiros compareceram ao local e adotaram medidas de segurança, realizando rescaldo e eliminando as chamas remanescentes.

O caminhão transportava dois ocupantes, o condutor e um passageiro, que não apresentavam ferimentos.