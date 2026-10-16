Carreta-cegonha pega fogo com 15 carros e 17 motos
|Incêndio começou na parte traseira do veículo e destruiu tudo.
Na
quinta (15/10) um caminhão-cegonha pegou fogo no km 380 da BR-251, próximo ao
povoado de Vale das Cancelas, distrito de Grão Mogol. Segundo relato do
condutor, o veículo seguia de São Paulo/SP com destino a Salinas/MG,
transportando 11 carros e 17 motocicletas, quando ele percebeu chamas na parte
traseira do caminhão e parou imediatamente.
O
motorista tentou conter o incêndio utilizando extintores, mas não obteve êxito.
Ele recebeu ajuda da Brigada Florestal de Vale das Cancelas, que conseguiu combater
às chamas utilizando um caminhão-pipa, mas a destruição foi total.
Os
bombeiros compareceram ao local e adotaram medidas de segurança, realizando rescaldo
e eliminando as chamas remanescentes.
O
caminhão transportava dois ocupantes, o condutor e um passageiro, que não
apresentavam ferimentos.
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