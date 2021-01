EXCLUSIVO: Alto Rio Pardo receberá 1.103 doses da Conoravac

Taiobeiras terá 502 doses, o dobro de Salinas, que já está transportando as doses com escolta da PM



Mesmo com o silêncio dos Secretários de Saúde da região Alto Rio Pardo, o Jornal Folha Regional conseguiu apurar com exclusividade a quantidade de doses da vacina Coronavac que serão distribuídas para os municípios da região.

A Polícia Militar montou uma enorme logística para escoltar o transporte das vacinas para todas as 16 cidades da 2ª Companhia Independente. “Montamos toda a logística, com as devidas rotas, para as vacinas chegarem com segurança aos nossos municípios”, informou o Tenente-Coronel Carlos de Freitas.

As doses de Salinas, Novorizonte e Fruta de Leite foram retiradas na tarde de hoje e estão sendo escoltadas pela PM. O restante das cidades serão escoltadas nesta quarta (20).

O Secretário de Saúde de Taiobeiras, Eduardo Silva, questionou a planilha apresentada pela Secretaria de Estado de Saúde, em reunião ocorrida nesta terça, fato que pode gerar revisão, pois a quantidade de vacinas destinadas para a região é irrisória.

Conforme a Regional de Saúde de Montes Claros, com mais de 1 milhão de habitantes, inclusive os municípios do Alto Rio Pardo, são 1.103 doses da vacina, que serão distribuídas para os municípios do Alto Rio Pardo.

Quantidade de doses para cada cidade do Alto Rio Pardo, conforme informação de Mônica, do Setor de Imunização da Regional de Saúde de Montes Claros:

Taiobeiras: 502

Salinas: 263

Rio Pardo de Minas: 63

São João do Paraíso: 51

Rubelita: 31

Ninheira: 29

Montezuma: 24

Indaiabira: 23

Santo Antônio do Retiro: 21

Fruta de Leite: 19

Curral de Dentro: 17

Santa Cruz de Salinas: 17

Vargem Grande: 15

Berizal: 15

Novorizonte: 13