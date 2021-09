Homem é preso por tentativa de homicídio em Taiobeiras

Equipe de investigadores responsável pelo caso A Polícia Civil de Salinas cumpriu nesta quinta (09/09) Mandado de Prisão expedido em desfavor de um homem de 22 anos por prática de crime de feminicídio tentado, ocorrido no último mês de junho. A cautelar foi solicitada dentro do inquérito policial que investiga os fatos. Conforme as investigações, o autor desferiu inúmeros tiros contra sua ex-amásia, de 21 anos, atingindo-a na perna. Ele também atirou na irmã da vítima e no pai dela, mas não acertou os tiros. Logo após, correu do local. O casal se conheceu em Minas Gerais e mudaram para a Bahia, onde foram iniciadas as agressões, inclusive com uso de faca. O homem sempre advertia que se a mulher fugisse com a filha do casal, ele a mataria, juntamente com seus familiares. Desesperada, a vítima retornou para a casa dos familiares em Salinas e deixou a filha com ele. O crime – No último mês de junho, quando a vítima estava na companhia de sua irmã, percebeu a aproximação de um carro