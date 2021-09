Hospital de Salinas é credenciado pelo Ipsemg

Colisão envolveu dois automóveis e um ônibus. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas Bombeiros de Montes Claros e Francisco Sá estão atendendo nesse momento ocorrência de colisão entre dois automóveis e um ônibus na BR-122, que liga Capitão Éneas à BR-251. O acidente foi próximo ao trevo com a BR-251, na zona rural de Francisco Sá. As primeiras informações dão conta de que um ônibus de turismo que fazia a linha São Paulo x Bahia bateu em um veiculo com placa de São Paulo e matou quatro pessoas do veículo, três mulheres e um homem, que ficaram presos nas ferragens. Pelo menos 10 pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. O motorista do ônibus, de 35 anos, ficou preso às ferragens, com fratura exposta no membro inferior, suspeita de fratura no braço direito e suspeita de trauma abdominal. Equipes do Samu e Bombeiros estão atendendo as vítimas e as encaminhando para a Santa Casa de Montes Claros.