Juíza determina que prefeito de Curral de Dentro apague vídeos do Facebook

Perfil pessoal do candidato não pode ser usado para promover ações da administração

Conforme a decisão, o perfil pessoal passou a ser utilizado como veículo da campanha eleitoral e vinha sendo usado para realizar comunicação institucional da Prefeitura Municipal de Curral de Dentro, gerando desequilíbrio no pleito eleitoral vindouro.Depois de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, impetrada pela coligação “Juntos pelo Desenvolvimento”, a juíza Juliana Campos, da Comarca de Taiobeiras, considerou abuso de poder político por parte do prefeito Tião Muquiba, de Curral de Dentro, que publicou ações da administração em seu perfil pessoal no Facebook.

“Um dos vídeos publicados chama a população a dar continuidade no trabalho desenvolvido na área municipal da saúde, em especial voltando a atenção para o implemento de medidas implementadas no cenário excepcional do combate ao coronavírus, demonstrando assim, neste primeiro olhar, que se trata de atos que deveriam ser feitos na propaganda institucional, num eventual link do Município e não no link pessoal do prefeito-candidato”, relata a decisão judicial.

Com isso, a juíza ordenou a retida dos vídeos e alertou para a aplicação de multa em caso de nova publicação de propaganda institucional no perfil pessoal do prefeito.

Foi aberto prazo de cinco dias para apresentar defesa, juntar documentos e arrolar testemunhas, caso queira.