Agronordeste já aplicou R$ 93 milhões no Alto Rio Pardo

O Ministério da Defesa, através do 55º Batalhão de Infantaria, sediado em Montes Claros, realizará um exercício envolvendo a sua reserva mobilizável, no período de 27 de outubro à 6 de novembro de 2020.Para isto está convocando 102 reservistas para comparecerem à sede do 55º Batalhão de Infantaria, Avenida do Exército s/nº no Bairro Santo Antônio II, na cidade de Montes Claros/MG, com base no Artigo 19, da Lei do Serviço Militar (LSM) Lei nº 4375, de 17 de agosto de 1964.O local de apresentação obrigatória para as atividades será na sede do Batalhão de Infantaria, conforme endereço acima. A atualização de dados cadastrais será nos dias 14 e 15 de Outubro de 2020, das 8:00 às 16:30 horas. O exame de saúde será no dia 27 de outubro de 2020, para Oficiais e Sargentos: 8:00 às 16:30 horas. Para Cabos e Soldados, os exames serão no dia 28 de outubro de 2020, das 8:00 às 16:30 horas.Os reservistas convocados precisam apresentar os seguintes documentos:- Certificado de Reservista

