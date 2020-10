Prefeito Danilo ataca a oposição nas redes sociais

Ele chamou carreata de baderna e citou o ex-prefeito João da Caixa.

Tempo depois, apagou o post.

Mesmo fora da disputa eleitoral, já que não é candidato, o prefeito de Taiobeiras, Danilo Mendes (PSDB), vem usando suas redes sociais para tecer ferrenhas críticas à oposição, sempre nas entrelinhas. Ele nunca cita nomes.

As críticas começaram na pré-campanha. Em 16 de agosto, o prefeito usou a internet para reclamar das publicações de vídeos, que estaria propagando críticas aos secretários municipais. “Fico vendo em redes sociais, a baixaria feita através de vídeos fabricados por gente mau caráter e compartilhados por pessoas de caráter também duvidoso”, escreveu o prefeito, alegando que os vídeos teriam a intenção de “destruir pessoas e famílias”.

No mesmo post, Danilo disse que os vídeos “não conseguirão enganar a todos”, apenas os que “tem caráter parecido” aos opositores. “Não sei quem é pior, o idealizador, quem produz ou quem compartilha... Na verdade, creio que nenhum presta”, detonou o prefeito.

No dia 13 de setembro, Danilo rebateu as reclamações sobre o rodízio de água na cidade, a quem ele chamou de “turma do quanto pior melhor”. “Isso é mais uma mentira, das várias que sempre contaram, as barragens estão cheias, e os reservatórios fora do rio também”, escreveu o prefeito, chamando a oposição de “turma da mentira”.

Em 26 de setembro, o prefeito Danilo usou um erro ortográfico no programa de governo do opositor Carlito Arruda (PDT) para tecer mais críticas. No documento a palavra Taiobeiras foi escrita sem o “s”. “Não conseguem nem fazer um plano de governo bem feito... E ainda, mudaram até mesmo o nome da nossa cidade”, alfinetou o prefeito.

Em 29 de setembro, Danilo subiu ainda mais o tom. Ele acusou a oposição de denunciar a página do candidato Denerval no Facebook. “O Facebook bloqueou a página por essa série de denúncias”, escreveu, alegando que isso foi feito para impedir a divulgação da campanha. No mesmo post, o prefeito disse: “A política suja de sempre já deu as caras novamente”. E para encerrar o post ele atacou: “Não sei quem é pior, aqueles que estão à frente ou aqueles que seguem essas pessoas”.

Já nesta sexta, 02 de outubro, após uma carreta do opositor Carlito Arruda, o prefeito foi mais longe, e publicou post que gerou enorme repercussão. Depois de defender a democracia, ele escreveu: “Mas a baderna, como motos passando por cima da fonte, e tantos outros relatos, mostra um pouco do que o candidato representa. Um João da Caixa, piorado!”.

Em poucos minutos no ar, o post se tornou uma bomba e as reações foram imediatas. O advogado Vinicius Arifa, sobrinho do ex-prefeito João Emílio, popular João da Caixa, rebateu o prefeito sem medir as palavras: “Lave a boca para falar ou lava os dedos para digitar sobre alguém que você não conhece! Na época de João da Caixa você era ninguém politicamente falando. Isso só demonstra o medo que os vulgos ‘pé roxo’ têm da volta dele. Os seus vereadores demonstraram isso na câmara e você sabe do que estou falando”, respondeu o advogado.

Logo em seguida, a filha de João da Caixa, Ana Paula Petrone Arifa, também entrou de sola no prefeito. “Apesar da suposta baderna atribuída a João da Caixa, ele nunca foi acordado pela Polícia Federal invadindo a casa dele. Eu fico besta como um ‘prefeito’, uma autoridade da cidade, se presta a esse papel. Usar as redes sociais para atacar uma pessoa que nem a conhece. Mas, se bem que, sabemos que político você não é, é apenas um fantoche”, escreveu.

Diante da repercussão avassaladora, o prefeito Danilo apagou o post. A reportagem da Folha Regional questionou o prefeito sobre o motivo de ter deletado a publicação, mas ele não respondeu.

A assessoria de Imprensa do candidato Carlito Arruda não quis comentar a publicação do prefeito. Por telefone, Carlito comentou: “O prefeito quer tirar o foco do seu candidato Denerval, que está atolado em processos de corrupção, e por isso está partindo para o ataque. Ele esqueceu que foi eleito para governar para todos e não apenas para um único grupo. Vive desmerecendo as pessoas. É um infantil, sem equilíbrio emocional. Não vamos entrar em sua pilha, pois nossa preocupação não é com ele, é com o povo”, disse Carlito Arruda.