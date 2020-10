Zé Vânio debate segurança pública com o comando da PM

Zé Vânio (ao centro) com o Ten. Cel. Carlos de Freitas (a sua esquerda) debateram as principais demandas da segurança pública em Taiobeiras





Na manhã desta quinta (08/10), o candidato a prefeito Zé Vânio e o vice Demi da Educatran, do PODEMOS, estiveram reunidos com o comando da Polícia Militar de Taiobeiras para discutir os assuntos relacionados à segurança pública e trânsito na cidade. “O encontro, que durou cerca de três horas, foi muito produtivo”, destaca Zé Vãnio.

O Tenente Coronel Carlos de Freitas despertou os principais assuntos do setor, conseguindo a adesão do candidato e de seus companheiros. Ao final, o encontro pontuou as seguintes demandas apresentadas pelo comando da PM:

1. Municipalizar o Trânsito da cidade, com vistas a possuir melhor soluções técnicas, bem como carrear a receita que atualmente tem destinação os cofres estaduais, para os cofres municipais;

2. sensibilização para a manutenção da segurança na Zona Rural;

3. Busca de implantação de uma faculdade do curso de direito em Taiobeiras;

4. Implantação da Guarda-Mirim, como contribuição na educação da criança, e despontamento de novos horizontes;

O cel. relatou o que foi feito no passado da corporação, as dificuldades, as vitórias, e, sempre otimista, o que está fazendo e deseja para entregar a corporação para seu substituto, quando irá para a reserva.

Zé Vânio expôs tópicos de seu plano de governo, dentre os quais:

5. Tiro de Guerra: Síntese dos fatos: Em função da iniciativa em maio de 2019, de Sérgio Americano Mendes e Zé Vânio Sena, quando apresentaram a liberação na Câmara Municipal, para a implantação já em janeiro de 2020, foi frustrada por falta do empenho do executivo municipal naquela ocasião. O Secretário Estadual de Segurança pública, General Araújo, havia liberado a implantação em Taiobeiras. A partir de 2021 iremos implantar, com certeza, o Tiro de Guerra.

6. Articular junto aos deputados que foram votados em 2018 em nossa cidade, para que enviem emendas parlamentares, entre outubro e novembro de 2020, para aquisição de uma viatura Caminhonete 4 x 4 com cela e rádio móvel digital, para a 2º CIA Independente de Taiobeiras.

7. Implantar a guarda municipal, com o objetivo de oferecer maior segurança ao cidadão, além de ajudar no combate à criminalidade.

8. Instalar portais nas saídas /entradas do município, que terão equipamentos de Leitura de placas de automóveis, para coibir roubos.

9. Contribuir para melhorar a iluminação nas ruas, praças e avenidas, em projetos que inibam a criminalidade.

10. Realizar reuniões periódicas com as instituições pertinentes localizadas no Município para propor ações coordenadas entre as Polícias Militar e Civil, órgãos de fiscalização do comércio, de urgência e emergência.

11. Criar mecanismo de segurança com o objetivo de facilitar a denúncia de diversos delitos, como coibir assédios às mulheres, mal tratos a crianças, idosos, etc., de maneira que possam os denunciantes registrar fotos e enviar a localização exata da ocorrência, o que agilizará a atuação das autoridades policiais ou tutelares.

12. Implantar o sistema de monitoramento por câmeras, vigilância eletrônica e criar uma rede de ocorrências nos bairros da cidade.

13. Elaborar planos locais de segurança em todos bairros e no centro, com a participação da sociedade, com participação e em parceria com a população, que trabalhará na prevenção da criminalidade.

14. Criar sistema Municipal de vídeo monitoramento, integrando sistemas públicos e privados já existentes, ampliando para as áreas definidas, com acordo com a comunidade, priorizando pontos de maior insegurança nos bairros.

15. Adquirir e/ou readequar com equipamentos e tecnologias modernos e eficientes.

16. Estimular e Criar o projeto de proteção aos jovens em situação de vulnerabilidade.

17. Engajar o Conselho Tutelar nas ações preventivas de segurança envolvendo crianças e adolescentes.

18. Em parceria com o governo competente, ampliar o policiamento nas estradas que cortam nosso município.

19. Estabelecer convênios para oferecer bolsas de estudos, com vistas a capacitar o pessoal da PC e PM, com educação e tecnologia de ponta.

20. Implantar sistema de aferimento de metas que considere a população, monitoramento, estatística, efetivo, condenações, prisões e se utilize desses elementos para reduzir crimes.

21. Em parceria com Governo Federal, construir novas unidades habitacionais pelo Programa Casa Verde Amarela, buscando recursos junto ao Governo Federal e Estadual para os programas que contemplem outras faixas de renda.

No Trânsito da cidade, dentre vários:

22. Estudar a necessidade de implantar sistema de estacionamento rotativo gratuito, em local de grande demanda comercial, com o fim de beneficiar os usuários de veículos que estacionam por pouco tempo na área central da cidade.

23. Aumentar o monitoramento Olho Vivo, para cobrir grande parte da cidade.

Em outras áreas do plano de governo, em passant, Zé Vânio, sem querer, falou até mesmo o local onde construirá o Parque Municipal de Taiobeiras, com lago, bem arborizado, com pistas de caminhada, etc. Parque Municipal e Hospital Municipal, também trazem de certa forma maior segurança para todos os cidadãos.