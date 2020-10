Exército de Montes Claros convoca reservistas

Apresentação obrigatória será no dia 14 de outubro para dados cadastrais

O Ministério da Defesa, através do 55º Batalhão de Infantaria, sediado em Montes Claros, realizará um exercício envolvendo a sua reserva mobilizável, no período de 27 de outubro à 6 de novembro de 2020.

Para isto está convocando 102 reservistas para comparecerem à sede do 55º Batalhão de Infantaria, Avenida do Exército s/nº no Bairro Santo Antônio II, na cidade de Montes Claros/MG, com base no Artigo 19, da Lei do Serviço Militar (LSM) Lei nº 4375, de 17 de agosto de 1964.

O local de apresentação obrigatória para as atividades será na sede do Batalhão de Infantaria, conforme endereço acima. A atualização de dados cadastrais será nos dias 14 e 15 de Outubro de 2020, das 8:00 às 16:30 horas. O exame de saúde será no dia 27 de outubro de 2020, para Oficiais e Sargentos: 8:00 às 16:30 horas. Para Cabos e Soldados, os exames serão no dia 28 de outubro de 2020, das 8:00 às 16:30 horas.

Os reservistas convocados precisam apresentar os seguintes documentos:

- Certificado de Reservista

-­ Carteira de Identidade e CPF

-­ Título de Eleitor

- Carteira de Trabalho

- Carteira Nacional de Habilitação ­ (CNH)

- Apólice de Seguro (SE POSSUIR)

- Comprovante Bancário de Conta Corrente Ativa

-Comprovante de residência

Conforme o Ten Cel Roner dos Santos, o reservista que deixar de se apresentar no local e data acima determinado, ficará em débito com o serviço militar, conforme estabelecidas no Art 47 da Lei no 4.375 (LSM), de 17 AGO 1964.

Licenciados em 2020 (Efetivo 102 reservistas)

RA NOME COMPLETO 320000411536 ADJAIME JUNIO LIMA PERES 320001662999 ALGEMIRO SANT CLAIR FERREIRA JUNIOR 320000520512 ALISSON DANIEL FERREIRA NEVES 320001425866 ANDREW EKEN SOUZA MOURA 320000859462 ATHOS MICHEL MENDES OLIVEIRA 320000491652 BERNARDO COSTA RAMOS 320001440585 BRENO MARCONI RAMOS SOARES 111693126901 BRUNO COSTA SALOMAO 111693083516 BRUNO NUNES DA SILVA 111692949287 CAIO CESAR RODRIGUES DA SILVA VELOSO 111692952299 CARLOS AYRES DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR 111692428993 CLAUDIO MARCIO PEREIRA DE SOUZA 111693211265 CRISTIANO SOARES QUEIROZ FILHO 111693133345 DANIEL BARBOSA DOS SANTOS 111693221611 DANIEL CARLOS CARDOSO SOARES 111693141132 DANIEL SOUZA SANTOS 320001009189 DANIEL VIEIRA DE JESUS SOUZA 111693052248 DANILO ALVES PEREIRA 111693137692 DANILO LACERDA ALKMIM 111692716389 DAVIDSON MENDES DE SOUZA 111693099124 DENISSON VINNICIUS FERREIRA NEVES 111693088994 DERIO WILKER DE OLIVEIRA NOBRE 111692950251 DIEGO LUCAS BARBOSA DOS SANTOS 111693214483 DIOGO PEREIRA FROES 320001510838 EDUARDO AMARAL SILVA 111693132529 ERICK MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA 111693213618 EZEQUIEL GOMES CHAVES 111693214574 EZEQUIEL JUNEO FERREIRA DE AGUIAR 111692629103 FABIO SANTOS ALVES 320001446662 FABRICIO SOARES DA SILVA 320000980099 GABRIEL ESTARLEYN SANTOS UNEMIN 111693226131 GABRIEL FAGUNDES DE OLIVEIRA 111693124146 GABRIEL HIGSON DOS REIS LOPES 320000820986 GABRIEL JEFFERSON SOARES RIBEIRO 320000431156 GABRIEL LOYOLA BOAVENTURA 320000895056 GABRIEL SOARES RODRIGUES 320000640862 GABRIEL VANDER ANTUNES FREITAS 111692957975 GIOVANNY NUNES DOS SANTOS CAMPOS 111692777969 GLEYTON VELOSO MOTA 320001410485 GUILHERME LIMA NUNES 320001493991 GUILHERME MATOS DE ARAUJO 320001609801 GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO 111693217700 GUILHERME RIBEIRO ALVES 111693128089 GUILHERME SILVA GONCALVES DA COSTA 111693130341 HOMERO SOUZA MATOS 320001180993 IGOR EMANUEL ROCHA SILVA 111693063468 IGOR GONCALVES GUSMAO 320000867709 IGOR MATHEUS ALVES OLIVEIRA 320001660033 ISAC ALVES PIMENTA 111693134103 ISRAEL FERNANDO FIGUEIREDO VELOSO 111693050069 JAIR OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO 111693090909 JANIO CAETANO SOARES 111693208436 JOAO PEDRO DE CARVALHO 111693211356 JOAO VICTOR FERREIRA AJALA 111693069473 JOAO VICTOR GONCALVES RODRIGUES 110922013252 JOAQUIM ANTONIO DE MOURA 111693117728 JOSE EUSTAQUIO MOREIRA ROCHA 111693237963 JOSE HENRIQUE FERREIRA PAULINO 110922019135 JULIO AUGUSTO DE MOURA 320001038802 LUAN LINCOLN FERREIRA SANTOS 111693212131 LUCAS EMANUEL PIMENTA OLIVEIRA 111693124922 LUCAS GABRIEL RODRIGUES BORGES 111693132651 LUCAS MATHEUS OLIVEIRA BARBOSA 320000636525 LUCAS OLIVEIRA BARBOSA 320000951448 LUCAS SOUZA DA SILVA 111693229796 LUIS ANDRE SOARES CARDOSO 111693215464 LUIS FERNANDO MARTINS CALDEIRA 111693138450 LUIS GUILHERME SANTANA VELOSO 320001604517 MARCOS GABRIEL PEREIRA RIBEIRO 111693216439 MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA 320001625282 MARCUS FELIPE RODRIGUES RIBEIRO 111693225455 MATEUS DOURADO OLIVEIRA 320000697341 MATEUS JUNEO SANTOS ALVES 320001048757 MAYKON DOUGLAS LIMA SANTOS 111692961357 PABLO DIEGO SOARES SILVA 111693231677 PABLO KAIQUE SANTOS SILVA 320000630150 PATRICK ALVES ARAUJO 320000891123 PAULO VICTOR BARBOSA DE QUEIROZ 320001374625 PEDRO HENRIQUE FIUZA DE ALMEIDA 111693213519 PEDRO HENRIQUE MOREIRA VELOSO 111692628493 REINILSON SOUSA ALVES 111692949444 RENAN DE MATOS CRUZ 111693124542 ROBERTH DA SILVA QUEIROZ 111693226636 RODRIGO ALMEIDA SANTOS 111692982411 RODRIGO MENDES FERREIRA SANTOS 111692662609 RONADES FAGNER DUARTE 320000860768 RUAN PABLO SANTOS RIBEIRO 320000837662 RUBENS GABRIEL ALVES DOS SANTOS 111693229960 SAMIR DA SILVA FONSECA 111693214905 SERGIO EMANUEL FERREIRA SOUZA 320000768088 THALISON ANDRE DE SOUZA PINHEIRO 111693089083 THAWAN FILLIPE NUNES DIAS 111693061389 THIAGO MANOEL FAGUNDES ABREU 111693112158 VICTOR DANIEL FONSECA 320001633474 VICTOR EMANUEL OLIVEIRA DE JESUS 111692952679 VICTOR GUILHERME OLIVEIRA PRATES 320001538832 VINICIUS SOUZA NASCIMENTO 320001093820 VITOR PENIDES MAGALHAES SANTOS 320001011181 WALTER CARLOS DE SOUZA PEREIRA 320001480538 WENDLEY IKELL FERREIRA MENDES 111693144045 WILSON ROCHA DE OLIVEIRA NETO 111693076452 YURI EMANUEL VIEIRA ANDRADE

Licenciados em 2019 (Efetivo 75 reservistas)

RA NOME COMPLETO 111693131547 ALDEIR FONSECA COELHO JUNIOR 111693221850 ALESSANDRO SOARES BARBOSA 111692903110 ALLAN SEVERO DE ALBUQUERQUE 111693222502 ANDRE FILIPE SAMPAIO SILVA 300362796652 ANDRE LUIZ DE SANTANNA 111692918670 CAIO CESAR XAVIER VELOSO 110228677719 CARLOS EDUARDO FONSECA DA SILVA 111693210671 CARLOS MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS 111693232527 DYONE BRYTMAN PEREIRA FROES 111692927655 ERICK RICKSON SOUZA SANTOS DIAS 111692858124 ERIKSON FERREIRA RODRIGUES 111693214871 ESTEFANIO AVELINO GUSMAO DOS SANTOS 111693227113 EURICO JORGE GUIMARAES HEYDEN JUNIOR 111692914737 EUSTAQUIO JUNIO CARDOSO MOTA 111692988905 FELIPE ALVES COUTINHO 111693128683 FELIPE GOMES MARTINS 111693132958 GABRIEL MENDES SOUZA 111693211232 GABRIEL RODRIGUES SOUZA 111693222445 GILBERTO FROES VIEIRA JUNIOR 111693119906 GILBERTO SHELTON RIBEIRO DOS SANTOS 111693234457 GUILHERME TORRES VIANA 111693216934 GUSTAVO JUNIOR PEREIRA SANTOS 111692502748 HUATSON SANTA ROSA 111692841203 ISAAC MENDES BORGES 111693226842 ITALO SILVESTRE DE SOUZA MENDES 111692919561 JEFERSON VINICIUS GONCALVES PEIXOTO 111693208253 JHAMES ABDIAS BARBOSA OLIVEIRA 111693209244 JHON ELTON GAUDENCIO BATISTA 111693085875 JHONNATA ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA SILVA 111693226750 JOAO GABRIEL PEREIRA ROCHA 111693146412 JOAO PEDRO MADUREIRA BRITO 111693227428 JOAO PEDRO SOARES SANTOS 111693210960 JOAO VICTOR FERREIRA NONATO 111693130275 JOAO VICTOR MARTINS DIAS 111693225273 JOAO VITOR FERREIRA 111693143773 JONAEL SOUZA DE OLIVEIRA 111692919421 JORGE LUIZ CASTRO SILVA 111692919017 JUAREZ FELIPE GONCALVES SANTOS 111693139763 LEANDRO DE SOUZA CRISÓSTOMO 111693231412 LEONARDO SOARES OLIVEIRA 111693123593 LEONARDO VINICIUS ATAIDE COSTA 111693117561 LUCAS PEREIRA LOPES 111693205788 LUCAS RONIEL SANTOS BRITO 111692921013 LUCAS SOARES DE BRITO 111693056918 LUIS FERNANDO CANTUARIA SANTOS 111692969897 LUIZ ANTONIO MOREIRA JUNIOR 111692911303 LUIZ GUSTAVO ALVES PEREIRA 111693126893 MAIK DE CASTRO MACHADO E SILVA 111692537165 MARCIO ALVES MOREIRA 111693119096 MARCO ANTONIO SOARES SILVEIRA 111693048261 MARCOS HEITOR LOPES PEREIRA 111693206133 MARCOS PAULO PEREIRA SANTOS 111693137221 MARCOS VINICIUS DUARTE GONCALVES 111693211117 MARCOS VINICIUS SANTOS SIQUEIRA 111693049137 MARCUS FELIPE NUNES DOS SANTOS CAMPOS 111693213113 MARCUS VINICIUS FIUZA GUSMAO 111693225570 MATEUS DOS SANTOS LIMA 111693232725 MATEUS GONCALVES LEMES 111693059623 MATHEUS HENRIQUE SILVA SANTOS 111693110756 MATHEUS SOARES TOLEDO 111693226610 MAX VINICIUS DIAS AMARAL 111693223112 NATHAN ALESSANDRO RODRIGUES SANTOS 111693119591 PATRICK JHONATA DE SOUZA VIEIRA 111693236692 PAULO VICTOR DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 111693214210 PEDRO MARCIO DIAS SANTOS 111693214087 RODRIGO FIGUEIREDO CAETANO 111693139995 SATIRO LUCAS AFONSO SILVA 111692924876 SIDNEY TIAGO BARBOSA 111693214384 SUELDO JUNEO FERNANDES FIGUEIREDO 111693212313 THIAGO SANTOS DE FREITAS 111692979318 TULIO FERNANDO ALMEIDA NERES SOUSA 111692919371 VICTOR LUIZ CARDOSO MENDES 111693118528 VINICIUS FERREIRA SANTOS 111693144433 WELDER JUNIO DA SILVA SANTOS 111693214384 SUELDO JUNEO FERNANDES FIGUEIREDO

Licenciados em 2018 (Efetivo 59 reservistas)