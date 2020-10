PM prende homens com submetralhadora

A polícia prendeu um homem identificado por H.A.N, de 25 anos, suspeito de matar um soldado da Polícia Militar com vários tiros em Cachoeira do Pajeú na última quarta-feira (14/10). O crime foi na própria casa do militar Jackson Gomes Lima, de 32 anos. O corpo foi encontrado no banheiro por colega da PM..O acusado foi localizado ao anoitecer dessa terça (20/10) em frente a casa onde mora, no bairro Planalto. Conforme a polícia, ele confessou o crime.Na ocorrência da prisão, o suspeito relatou que sua namorada estava mantendo relacionamento amoroso com o policial. Ele também alegou que o soldado lhe ameaçava constantemente.Folha Regional apurou que o autor havia ingerido bebida alcoólica no dia do crime. Ele viu o Soldado Lima passando de carro, ocasião em que foi na casa da avó, pegou um revólver e invadiu a casa do policial, após pular dois muros.Dentro da casa, o autor pegou a pistola .40 do policial, que estava em cima da mesa. Com as duas armas em punho, o autor …