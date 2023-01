“Asfaltamento da estrada de Curral de Dentro é uma de nossas prioridades”, diz vice-governador

Mateus Simões diz que está empenhado em viabilizar asfaltamentos para o Alto Rio Pardo.

Prefeito Adaildo Tampinha promove 2º Encontro Político e aumenta expectativa de anúncios dos asfaltamentos de estradas.

Durante o 2º Encontro do Comitê de Políticas Públicas Micro e Macro Regionais do Alto Rio Pardo, realizado em Curral de Dentro na quinta-feira, 19 de janeiro, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, garantiu que o asfaltamento da estrada que liga Curral de Dentro ao distrito de Mirandópolis, em Taiobeiras, está incluído na lista de prioridades do Governo Romeu Zema. “Nós temos vários compromissos com a região Alto Rio Pardo e Curral de Dentro pode contar com nosso empenho para a viabilização do asfaltamento deste trecho”, garantiu o vice-governador.

Os recursos para asfaltar a rodovia, orçada em R$ 40 milhões, está previsto no acordo de repactuação do desastre de Mariana, ocorrido em novembro de 2015 e foi a maior tragédia ambiental da história do Brasil, causado pela empresa Samarco. O acidente foi provocado pelo rompimento da Barragem do Fundão, usada para guardar os rejeitos de minério de ferro explorados pela empresa Samarco. O acordo está sendo negociado com o Governo Federal, que agora tem o mineiro Alexandre da Silveira no Ministério de Minas e Energia. “Com o acordo, teremos condições de tocar essa obra, que é transformadora para a região”, disse Mateus Simões à Folha Regional, lembrando que o acordo só não foi fechado no final do ano passado devido aos temas indenizações de pescadores e ao SUS.

No acordo firmado com a Vale, devido ao desastre em Brumadinho, o Governo de Minas recebeu R$ 37 bilhões, sendo que nenhuma obra estruturante foi destinada para a microrregião Alto Rio Pardo.

Durante o encontro, que reuniu dezenas de prefeitos, lideranças e autoridades em Curral de Dentro, o prefeito Adaildo Rocha, popular Tampinha, apresentou uma lista de reivindicações da região Alto Rio Pardo e demonstrou esperança no anúncio das obras de asfaltamentos de estradas da região. “O Alto Rio Pardo precisa de uma atenção especial do governo e é por isso que estamos frequentando todos os gabinetes. Agora, o governo sabe do nosso anseio e estou muito confiante que vamos conseguiu essas sonhadas obras”, disse Tampinha à Folha Regional.

Assista o vídeo com reportagem completa sobre o 2º Encontro de Lideranças em Curral de Dentro: