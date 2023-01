Vargem Grande começa recuperação do gramado

Estádio também está recebendo a construção das arquibancadas



Depois da polêmica festa realizada no estádio municipal de Vargem Grande do Rio Pardo, no mês de dezembro, quando foi comemorado o aniversário da cidade, a administração iniciou os trabalhos de recuperação do gramado, que havia ficado destruído com as festividades.

Conforme Lindomar, Secretário de Esportes, nesta terça (03/01) os operários aplicaram calcário no gramado, logo após será feito cobertura com areia e adubação. “Logo estará disponível para o treinamento dos atletas”, afirma o secretário, lembrando que as arquibancadas do estádio estão sendo construídas.

A reportagem da Folha Regional mostrando a situação do estádio após a festa gerou enorme repercussão e muitas críticas na região. Agora, com a recuperação do gramado, espera-se para a prática do futebol seja incentivada na cidade.