Salinas entra em programa ambiental

Ação foca na preparação de estudantes para educação ambiental. Edital 2023 contempla 11 cidades do Norte de Minas

O município de Salinas é o único do Alto Rio Pardo inscrito no Programa Jovens Mineiros Sustentáveis, que visa educação ambiental, conforme edital para o ano 2023. O programa é desenvolvido pela Semad em parceria com a prefeitura municipal. O público-alvo são os professores e os alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino.

Outros 10 municípios do Norte de Minas estão no programa: Bonito de Minas, Cristália, Guaraciama, Jaíba, Janaúba, Lassance, Montalvânia, Pedras de Maria da Cruz, Riacho dos Machados e São João do Pacuí.

O Programa consiste em um conjunto de atividades de educação ambiental e humanitária desenvolvido pela Semad, por meio da sua Diretoria de Educação Ambiental e Relações Institucionais (DEARI), que visa capacitar educadores, por meio da disponibilização de curso de educação à distância – EaD de educação ambiental, além de formar alunos do ensino fundamental nas temáticas de consumo consciente de água e energia, cidadania, gestão sustentável de resíduos sólidos e educação humanitária, por meio da prestação de apoio técnico.

O Programa, lançado em março de 2022, tem caráter contínuo, e a cada ano será lançado um edital para congregar outros municípios e ampliar sua atuação no território mineiro.

O edital Semad Nº 05/2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 7 de dezembro de 202, nas páginas 38 e 39 do Diário do Executivo.