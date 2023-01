Cruzeiro já contratou 13 jogadores para 2023

Atacante Nikão chega por empréstimo junto ao São Paulo. Cruzeiro pagará somente o salário.

Como planejado, houve uma reformulação no elenco do Cruzeiro. E a quantidade de chegadas é um exemplo disso. Nenhum clube, entre os 20 que disputarão a Série A em 2023, contratou mais do que a raposa.

No total, 13 jogadores chegaram, sendo que 12 foram anunciados: o goleiro Anderson, os zagueiros Neris e Reynaldo, os laterais William e Igor Formiga, os meias Ramiro, Wallisson, Fernando Henrique, Mateus Vital e Nikão, e os atacantes Wesley e Rafael Bilu.

Quem também entra nessa conta de reforços é o atacante Matheus Davó, que está em Belo Horizonte desde o fim da última semana para finalizar os trâmites de assinatura do contrato e anúncio. Ele terá vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2025.

E o clube ainda tem a necessidade de contratação de um lateral esquerdo e, pelo menos, mais um atacante. Além disso, o clube está forte na briga pela contratação de Bruno Valdez, zagueiro paraguaio.

O detalhe é que o Cruzeiro contratou apenas Nikão por empréstimo. Todos os demais chegam com vínculo definitivo - e assim também será com Valdez, em caso de acerto. A tática de Ronaldo Fenômeno, dono da Raposa, é negociar com atletas que estão livres no mercado, como: Anderson, Neris, Reynaldo, William, Ramiro, Wallisson e Rafael Bilu.

Mas também foram feitos investimentos, como no caso de Wesley, que chegou comprado pela Raposa por cerca de R$ 16 milhões, enquanto que o acerto com Mateus Vital e Fernando Henrique foi de forma que os clubes antigos ficassem com parte dos direitos dos atletas. Igor Formiga, por sua vez, rescindiu com a Ponte Preta em meio ao interesse celeste.

Vale lembrar que a janela de contratações foi aberta na última terça-feira e seguirá desta forma até 4 de abril. Ou seja: todos os clubes poderão registrar reforços neste período. A segunda janela será aberta em julho, já com o Campeonato Brasileiro em andamento.